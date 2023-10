Maria Esposito e il tiktoker Jey Lillo fidanzati?/ Chi lancia lo scoop su Rosa Ricci di Mare Fuori

Maria Esposito e il tiktoker Jey Lillo sono fidanzati?

Maria Esposito è sicuramente uno dei personaggi più in vista degli ultimi anni. Giovanissima e bellissima, ha conquistato il successo, la popolarità e l’affetto dei fan recitando come protagonista in una delle serie più importanti degli ultimi anni. Maria Esposito, infatti, presta il volto a Rosa Ricci, personaggio della serie cult della Rai, Mare Fuori, giunta alla quarta stagione che sarà trasmessa prossimamente. Accanto al successo, però, è arrivato anche il gossip. Negli ultimi mesi, l’attrice è stata spesso al centro di pettegolezzi e rumors vari. Spesso, infatti, il suo nome è stato accostato anche a quello di Massimiliano Caiazzo che, invece, è fidanzato con Elena D’Amario.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuovo weekend con Maurizio, ma scoppia la crisi

Voci infondate, dunque, anche perché Maria era impegnata con Antonio Orefice che, in Mare Fuori, interpreta Totò, La storia tra i due, tuttavia, è finita. Oggi, pare che l’attrice abbia ritrovato l’amore accanto ad un tiktoker.

Il gossip su Maria Esposito e il tiktoker Jey Lillo

Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 11 ottobre, Maria Esposito avrebbe ritrovato l’amore accanto a Gennaro Lillo, conosciuto su Tik tok come Jey Lillo. Si tratta di un tiktoker molto conosciuto che vanta quasi un milione di followers.

Lapo Elkann: "Mia moglie Joana Lemos? Relazione sempre più bella"/ "Ho un rapporto fantastico con i figli"

Stando a quello che si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, i due si frequenterebbero da un mese. Per ora, tuttavia, non c’è ancora alcuna ufficialità.

LEGGI ANCHE:

Sandra Milo: "Mia sorella? Ci siamo protette tutta la vita"/ "Quando è morta è stato un dolore molto grande"

© RIPRODUZIONE RISERVATA