Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo fidanzati dopo Mare Fuori?/ Lei svela che…

Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo: esplode il gossip

Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo sono tra i protagonisti più amati di Mare Fuori. Secondo gli ultimi rumors, tra l’attrice che interpreta Rosa Ricci e l’attore che interpreta Carmine Di Salvo fin dalla prima stagione ci sarebbe del tenero. Le voci hanno immediatamente fatto il giro del web e scatenato la reazione dei fan della serie trasmessa da Raidue e sono arrivate anche alla giovane attrice che ha deciso di rompere il silenzio svelando la verità sulla propria vita privata.

“Leggo messaggi e commenti abbastanza “stupidi” dove ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali, dove non c’entra niente la mia vita privata con il mio essere un’attrice professionista. Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento dove mi sento felice e libera nel vero senso della parola. Quindi ovviamente mi rivolgo a quella piccola fetta di commenti e messaggi “stupidi” di stare tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami anche se magari non si vedono sono cosi solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza gelosie”, fa sapere l’attrice tramite i social come riporta Gossip e Tv.

Lo sfogo di Maria Esposito

Lo sfogo di Maria Esposito ha rapidamente fatto il giro del web. Molti fan si sono schierati dalla parte dell’attrice condannando i rumors e il gossip che si è scatenato intorno ai protagonisti della serie tv evento che ha conquistato sia i giovani che gli adulti. L’attrice, così, ribadisce:

“Chi circonda la mia vita posso garantirvi che mi supporta, mi sostiene e mi aiuta nel credere nei miei sogni. Spero che dopo questo messaggio chiudiamo definitivamente questa parentesi “inutile”. E soprattutto non mischiamo la vita privata con la vita professionale poiché sono due cose distinte e separate. Spero di essere capita”.

