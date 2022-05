Maria, figlia Carmen Russo/ La prima comunione e il “Tuca tuca” dei genitori

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: la prima comunione di Maria

Domenica 8 maggio Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno festeggiato la prima comunione della loro figlia Maria. “Maria amore un giorno speciale per te. Che tu sia sempre nella grazia del Signore”, ha scritto la showgirl su Instagram pubblicando una foto di famiglia. Tanti i messaggi di amici famosi presenti alla festa, tra cui ex concorrenti del Grande Fratello Vip: “Maria love you! Ieri è stata una giornata stellare e sono felice di essere stata con voi”, ha scritto Valeria Marini; “Giornata meravigliosa..siete amici stupendi. Grazie ancora per l’invito. Complimenti per Maria! Sono orgogliosa della nostra amicizia”, ha aggiunto Patrizia Pellegrini. Presenti anche Manila Nazzaro, Giucas Casella, Jessica e Clarissa Selassié, Amedeo Goria.

Carmen Russo: "La mia battaglia per avere Maria"/ "Mia madre? Era una guerriera"

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ballano il Tuca tuca

Ma non è tutto. Durante la festa Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono cimentati nel Tuca Tuca, il ballo “trasgressivo” reso famoso da Raffaella Carrà in coppia proprio con il ballerino napoletano a “Canzonissima” nel 1971. “Tuca Tuca per sempre”, ha scritto Carmen Russo pubblicando sui social il video del celebre balletto. Enzo Paolo Turchi è molto legato alla figlia Maria, di cui si è preso cura mentre la moglie era nella casa del Grande Fratello Vip. Il ballerino insegna alla bambina a parlare in napoletano: “Io non capisco nulla di quello che dicono, ma loro si capiscono. Ogni tanto, quando c’è qualcosa che è meglio che Maria non senta parliamo in spagnolo”, ha rivelato la ballerina, nata a Genova, nel salotto di Verissimo.

Enzo Paolo Turchi, da Raffaella Carrà al covid/ Il duro periodo del ballerino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

LEGGI ANCHE:

Carmen Russo, moglie Enzo Paolo Turchi/ La figlia Maria: "Un dono di Dio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA