Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco/ “Siamo noi ed è quello che importa”

Maria Finizio è la moglie di Amedeo Grieco, il comico foggiano del duo “Pio e Amedeo” che torna in tv con il programma di successo “Emigratis”. Un amore importante quello tra Maria e Amedeo che dopo il matrimonio sono diventati anche genitori: nel 2015 del primogenito Federico e nel 2018 della piccola Alice. “D’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato” aveva scritto il comico foggiano in un post pubblicato sui social network per annunciare la nascita del secondo figlio. Su Maria si conosce davvero poco: la donna è presente su Instagram dal 2014 dove ha un seguito di più di 50mila follower e dove solitamente condivide immagini della sua vita privata. Tanti sono gli scatti dedicati alla famiglia: al compagno Amedeo e ai suoi due amatissimi figli. Schiva e riservata, Maria non è una donna che vuole apparire e lo dimostra il fatto che, nonostante il successo del marito, non ha voluto cambiare la sua vita. Maria ancora oggi vive a Foggia, la città natale dove ha conosciuto Amedeo e dove ha deciso di continuare a vivere.

Amedeo Grieco: “Maria Finizio è stata bravissima”

Maria Finizio e Amedeo Grieco sono più innamorati e uniti che mai. Sui social la coppia è solita scambiarsi messaggi di amore per la gioia dei tantissimi fan. Come quando, in occasione della nascita della secondogenita Alice, il comico foggiano del duo “Pio e Amedeo” ha voluto scrivere un lunghissimo messaggio dedicato alla sua compagna per ringraziarla di tutto. “Maria è stata bravissima e sta bene” – ha scritto Amedeo proseguendo – e io la ringrazierò all’infinito, perchè quello che mi ha dato è l’infinito stesso. Alice è la nostra bimba, è nata stanotte per farmi già capire che perderò il sonno per sempre”. Un messaggio dolcissimo quello del comico che ha trascorso la quarantena proprio con la sua amata Maria e con i figli come ha immortalato in una foto pubblicata dalla moglie su Instagram: “non saremo fotogenici in questa foto, non saremo curati e acchittati ma siamo NOI ed è quello che importa”.



