Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco/ Il comico: “la ringrazierò all’infinito”

Maria Finizio è la moglie di Amedeo Grieco del duo comico pugliese “Pio e Amedeo”, ospiti della settima puntata di C’è posta per te, il people show di successo in onda sabato 29 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5. Il comico sarà protagonista di uno scherzo – sorpresa ai danni di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che si preannuncia davvero imperdibile. Un nuovo siparietto per il comico che sta vivendo un momento davvero sereno sia dal punto di vista professionale che privato. Amedeo, infatti, è felicemente sposato con Maria Finizio, una bellissima mora con cui ha realizzato il sogno di una famiglia e ha avuto due bellissimi figli. Un amore che procede a gonfie vele tra Maria e Amedeo nonostante i tantissimi impegni del comico pugliese che nell’ultimo anno si è diviso tra il teatro e la televisione. Felicemente innamorati, Amedeo e Maria sono genitori anche di due splendidi figli di nome Maria e Federico.

Maria Finizio, la moglie di Amedeo Grieco

Maria Finizio è uno dei punti fermi nella vita di Amedeo Grieco, il comico foggiano del duo di Pio e Amedeo. Padre innamorato della moglie e dei due figli a cui dedica spesso messaggi sui social; come quando ha condiviso con tutti i suoi fan la gioia per la nascita della seconda figlia Alice “d’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato”. Accanto a lui poi c’è sempre Maria, una donna schiva e riservata a cui però ha dedicato sempre bellissima parole d’amore. “Maria è stata bravissima e sta bene, e io la ringrazierò all’infinito, perchè quello che mi ha dato è l’infinito stesso… Alice è la nostra bimba, è nata stanotte per farmi già capire che perderò il sonno per sempre…d’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato” ha detto il comico pugliese parlando della compagna.

