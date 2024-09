Il cuore del comico pugliese Amedeo Grieco batte da sempre per la moglie Maria Finizio, mamma dei suoi due figli Federico e Alice. Insieme fin da giovanissimi, Maria è la musa ispiratrice di Amedeo, nonché la sua prima tifosa. Lo ha supportato fin dagli esordi e ora si gode assieme a lui il successo e la meritata notorietà. Eppure, la moglie di Amedeo Grieco, non ama particolarmente le luci dei riflettori e il mondo dello spettacolo, ciononostante è sempre presente dietro le quinte per seguire il marito nei suoi spettacoli e show televisivi.

Pio e Amedeo: "Successo che abbiamo non ci sembra dovuto"/ "Mamma e papà? Sono andati via troppo presto"

Maria è una figura fondamentale per Amedeo, che ha potuto contare su di lei nei momenti più difficili, come quando ha perso l’amata madre, a cui anche lei era legatissima. “Tra noi non è scattato subito il fulmine, ci siamo incontrate gradualmente e sei diventata il mio punto di riferimento imprescindibile”, aveva scritto sui social la Finizio.

Maria Finizio, moglie Amedeo Grieco/ Il comico: "mi ha dato l'infinito"

Maria Finizio, l’amore per Amedeo e i figli Alice e Federico: una moglie ed una mamma sempre presente

Una dedica toccante per l’amata suocera, diventata con il tempo una seconda mamma per lei. “Eri il punto di riferimento che ormai non avevo da anni ed ora che sei andata via io mi sento nuovamente sola!”, la dedica commovente scritta alla suocera Rossella. Con il suocero i rapporti sono idilliaci e in generale tutta la famiglia è unita, come si evince anche da alcuni scatti social di Amedeo e sua moglie.

Dal loro amore, come dicevamo, sono nati i figli Alice e Federico, a cui la Finizio si dedica anima e corpo. “Mi auguro che il loro legame sia indissolubile”, aveva scritto sui social, in uno dei tanti caroselli a loro dedicati.” Mi emoziona ogni volta vedervi così vicini e complici…. sono davvero felice per voi”.

Pio e Amedeo, Felicissima Sera 3 si farà? "Vogliamo cambiare"/ E su Totti e Ilary: "Ecco da che parte stiamo"