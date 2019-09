Maria Gabrielli, la miss mamma/ “15 anni incinta, durante il parto pensai di morire”

Maria Gabrielli, la mamma di 24 anni che ha partecipato al recente concorso di Miss Italia, è stata ospite presso gli studi di Vieni da Me di Rai Uno. Rimase in dolce attesa giovanissima, quando aveva appena 15 anni: “Ho fatto il test già convinta che fossi incinta, a 15 anni la vita te la sconvolge il figlio, ed è stato un po’ uno choc, così come per il mio compagno. Tornando a casa ho detto tutto alle mie sorelle, ho due sorelle più grandi di me, e ai miei genitori. Non ricordo come l’ho detto a mia mamma, sicuramente stavamo a tavola, e le mie sorelle mi hanno un po’ aiutata. Non c’è stata mai comunque un’imposizione, la mia scelta è stata la mia scelta. Ci sono stati attimi di indecisione ma poi ho pensato che accettando il bimbo avrei avuto solo una persona in più che mi amava. I primi mesi sono stati duri, ma sia i miei genitori che il mio fidanzato mi hanno lasciata libera”.

MARIA GABRIELLI, MISS MAMMA, A VIENI DA ME

“Io ho continuato ad andare a scuola – ha proseguito la Gabrielli – poco mi importavano le persone che parlavano alle spalle, non mi hanno mai dato fastidio, era una cosa troppo grande per farsi colpire dai giudizi”. E quando è nato Francesco: “E’ stata una delle gioie più belle, era piccolissimo, secco, con degli occhi enormi su una faccia piccola e sembrava un mostriciattolo”. Il parto non è stato semplice: “L’unica convinzione che avevo e che sarei morta, ho pensato ‘faccio questa ultima sfida, muoio, ma almeno lui nasce’”. Il bimbo è nato ad agosto, poi a settembre la “miss” è tornata a scuola: “L’ho allattato per due anni, avevo dei permessi che mi permettevano di uscire a metà mattinata, andavo a casa, lo allattavo e stavo fuori una mezz’oretta, e io ogni tanto mi giocavo la carta del figlio per andarmene”. Il padre ha accettato la scelta, ma con il tempo il rapporto fra i due è svanito: “La storia è finita un anno e mezzo dopo la nascita, noi non abbiamo mai vissuto assieme”. Maria è ora fidanzata da sei anni e mezzo: “L’ho visto per la prima volta quando ero piccola, lui ha 16 anni in più di me, lo vedevo come quella bellezza irraggiungibile. L’ho rincontrato quando avevo 17 anni ed è stato il raggiungimento di un sogno”.

