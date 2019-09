Sevmi Fernando/ “A Miss Italia a testa alta. I commenti razzisti? Non ci sono…”

Sevmi Fernando, terza classificata a Miss Italia 2019 e vincitrie della fascia Miss Sorriso, prima ancora di salire sul palco del concorso più famoso d’Italia, è stata attaccata sui social ricevendo numerosi commenti razzisti. Nata e cresciuta a Padova, Sevmi ha dovuto fare i conti con chi non la considera italiana per le sue origini cingalesi. Bellissima, elegante e raffinata, la Fernando si racconta ai microfoni di Vieni da me spiegando di essere abituata a tali commenti, ma di non aver mai avuto la possiblità di parlare direttamente con gli haters: “Un confronto diretto non l’ho mai avuto. Penso siano commenti superficiali e io vado avanti sempre a testa alta“. Chi ha sofferto di più è stata sicuramente la mamma: “Lei ha letto gli insulti su internet e io che quel giorno stavo facendo le prove con Miss Italia non sono riuscita a sentirla. Il giorno dopo l’ho sentita e mi ha detto che ci era rimasta male, che aveva pianto e che avrebbe preferito prendersi lei quegli insulti”, spiega la bellissima Miss.

SEVMI FERNANDO, MISS ITALIA: IL SOSTEGNO DI DENNY MENDEZ

Prima di Sevmi Fernando, il razzismo ha colpito Denny Mendez, prima Miss Italia di colore, vincitrice del concorso nel 1996. Sempre bellissima e in splendida forma, la Mendez, nel salotto di Vieni da me, manifesta la propria solidarietà a Sevmi: “Sono qua per sostenere Sevmi e tutte le persone che si ritrovano ad essere discriminata, non solo per la pelle scura”, spiega l’ex Miss Italia. “E’ partito tutto dalla giuria perchè io me la vivevo tranquillamente e non mi sono mai sentita diversa con le ragazze che mi prestavano anche gli abiti”, spiega Denny che, poi, rivolgedesi a Sevmi, dice – “ricordati che la diversità è il tuo punto di forza, altrimenti non saremmo qui a parlare”. Tralasciando le polemiche, Caterina Balivo sposta l’attenzione sulla vita privata di Sevmi: “sono fidanzata da quasi sei anni. E’ un ragazzo di Padova e tra tira e molla siamo arrivati fino a qua”, conclude.



