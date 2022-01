Maria Giovanna Adamo è la fidanzata Can Yaman?/ Tutto tace, ma…

Maria Giovanna Adamo è la nuova fidanzata dell’attore Can Yaman? L’interrogativo, ormai, si rinnova da mesi. Esattamente da quando il fotomodello è tornato sul mercato dopo la rottura con la bellissima giornalista sportiva Diletta Leotta. Il nome di Maria Giovanna Adamo, dunque, è molto considerato negli ambienti di gossip e gli esperti l’hanno accostata con ragionevole certezza al possente attore turco. Da quando le voci sul loro fidanzamento si sono intensificate, anche la curiosità degli internauti è aumentata a dismisura.

Peccato però che dai social non emerga praticamente nulla. Maria Giovanna Adamo, ad esempio, ha chiuso il suo profilo Instagram al pubblico, mantenendo una privacy totale sulla propria vita privata. Anche Can Yaman è rimasto piuttosto abbottonato, benché i suoi profili social siano ancora pubblici.

Maria Giovanna Adamo e Can Yaman, secondo i rumors sempre più vicini

Di Maria Giovanna Adamo, presunta fidanzata di Can Yaman, non si hanno moltissime informazioni. Si vocifera però che possa avere venticinque anni e sui portali specializzati è emerso anche che la ragazza sarebbe arrivata seconda al “World Top Model selezione Roma 2021”. Stando al gossip, l’attore turco avrebbe perso letteralmente la testa per Maria Giovanna Adamo e sarebbe innamoratissimo.

Sulla modella, nelle scorse settimane, ci aveva pensato il settimanale Chi a svelare qualcosina in più sul suo conto, proprio in relazione ai continui rumors sulla storia con Can Yaman, l’unico oltre a lei che potrebbe spegnere ogni dubbio e fare chiarezza su questa vera o presunta love story.

