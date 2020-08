MARIA GIOVANNA ELMI COMPIE 80 ANNI/ “Quella volta che scampai ad un attentato…”

Maria Giovanna Elmi compie 80 anni. La Signorina Buonasera più amata della televisione italiana è stata intervistata oggi dal Corriere della Sera, ripercorrendo quella che è stata una carriera – e una vita – per certi versi mitologica. D’altronde non capita tutti i giorni di trovare una persona a cui Audrey Hepburn abbia chiesto un autografo. Circostanza che anche oggi la Elmi conferma:”Sì, al Matriciano a Roma. Era per il figlio Luca che guardava Il dirigibile ed era innamorato di me”. Leggendaria anche la cavalcata nel deserto con…Rambo: “Intervistai Sylvester Stallone vicino a Tel Aviv per Sereno variabile: mi fece salire sul suo cavallo afferrandomi con una morsa d’acciaio. In aeroporto, dopo, scampai a un attentato…al check in dopo estenuanti interrogatori, urlarono: “Everybody down! Everybody down!”. Le hostess sparirono, inghiottite non so dove. Poco dopo, due soldati comparvero tenendo per le braccia un uomo”.

MARIA GIOVANNA ELMI: “RICORDO LA CROCE DI LEGNO DI AL BANO…”

Grandi interpreti hollywoodiani nella parabola di Maria Giovanna Elmi, ma anche una particolare esperienza a L’Isola dei Famosi: “Era da un po’ che me lo chiedevano, ma temevo che la Mutty, la madre di Gabriele (il marito Massarutto, ndr), da mutter, disapprovasse. E invece al dunque disse che era fantastico e così andai. Giovani ingenerosi con me? Forse pativano di più la fame e si controllavano meno. Ma non importa. Ci sentiamo ancora. Con Idris è nata una bellissima amicizia. Mi è rimasto impresso quando Al Bano andò via e ci affidò la croce di legno che aveva costruito, per proteggerci. Lory Del Santo e Daniele Interrante volevano utilizzare il legno, io mi opposi e Idris, musulmano, mi aiutò a raddrizzarla. “Ricorda che Dio è uno solo”, disse”. Il ricordo lavorativo di cui va più fiera, però, è politico: “Dell’intervista a Giulio Andreotti per le Europee del 18 giugno 1989. Era stato lui a chiedere che fossi io, fu una bella soddisfazione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA