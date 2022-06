Maria Giovanna Elmi/ “Mi piacerebbe tornare in tv. L’amore con Gabriele Massarutto…”

Conduttrice, annunciatrice, cantante ma anche attrice: Maria Giovanna Elmi è stata protagonista a tutto tondo del piccolo schermo italiano e ai microfoni di Estate in diretta ha ripercorso la sua vita, tra pubblico e privato. Dopo l’esordio come signorina buonasera per la Rai, l’82enne ha avuto grande successo come presentatrice sulla tv pubblica, arrivando a condurre due edizioni del Festival di Sanremo, per la precisione nel 1977 e nel 1978.

Maria Giovanna Elmi si è raccontata a tutto tondo, a partire dall’amore con Gabriele Massarutto. I due si sposarono nel 1993 in tuta da sci in alta montagna: “Eravamo venti persone in tutto. Lui aveva avuto questa idea, lui ama la sua terra, io ho imparata ad amarla con il tempo”. La presentatrice ha aggiunto: “E’ stato un matrimonio bellissimo. Noi festeggiamo tutto, festeggiamo ogni anno”.

MARIA GIOVANNA ELMI: “MI PIACEREBBE TORNARE IN TV”

Nel corso del dialogo con Estate in diretta, Maria Giovanna Elmi ha ricordato la sua storia intervista a Sylvester Stallone: “Disse che una vita senza passione non è una vita ma un’esistenza e aveva ragione. Quando hai passione, è la cosa più bella che esista. Quando non puoi più fare certe cose, inizia la vecchiaia. Se invece senti la gioia e l’energia, sei pronta a fare tutto”. La sua carriera è stata eccezionale, ma Maria Giovanna Elmi ha ammesso di voler tornare protagonista sul piccolo schermo. E qualche progetto è già in cantiere: “Io fino adesso ho fatto le prove generali, ho fatto davvero di tutto nell’arco della mia carriera. Io e Rosanna Vaudetti abbiamo la stessa età e abbiamo avuto un’idea per un programma che non so se ce lo faranno fare. Anzi due: uno si intitola ‘C’era una volta’, l’altro si intitola ‘Non si preoccupi, ci pensiamo noi’. Vorrei tornare in tv, mi piacerebbe molto”

