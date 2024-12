È durato tantissimi anni la carriera di Maria Giovanna Elmi, partita come signorina Buonasera è arrivata a condurre persino il Festival di Sanremo in solitaria, per due anni consecutivi. Un volto iconico il suo sul panorama artistico italiano, che l’ha resa immortale agli occhi del pubblico e non solamente. Nella vita privata, invece, chi è la Elmi, la donna che ha fatto girare la festa a migliaia di italiani? Nel 1993, a 53 anni, la conduttrice ha sposato Gabriele Massarutto, imprenditore friulano conosciuto mentre tornava dall’Austria dove si era recata per fare un servizio con Sereno Variabile, che all’epoca conduceva. La conduttrice stava rientrando quando il pulmino sul quale viaggiava si ruppe e lui le diede un passaggio. Da lì scoppio l’amore, che dura ancora oggi nonostante siano passati trent’anni. Maria Giovanna e Gabriele sono infatti felicissimi insieme, come spiega spesso proprio la Elmi.

Maria Giovanna Elmi/ “E' bello che ci chiamino ancora Signorine, la pensione non l'ho vissuta male”

“Siamo coetanei, io sono nata il 25 agosto e lui il 30, e in passato abbiamo sempre organizzato grandi feste” ha raccontato qualche anno fa Maria Giovanna a “Il Gazzettino”. Negli ultimi anni, però, la coppia festeggia quasi esclusivamente l’anniversario di matrimonio, il 13 di novembre. Lo scorso anno, nel 2023, i due hanno festeggiato a Miami, dove hanno una casa e dove passano gran parte del loro tempo, soprattutto in inverno, per sfuggire alle fredde temperature invernali dell’Italia. Eppure i due si sono sposati a Tarvisio, con -15 gradi. Un episodio che la Elmi ricorda sempre con molto affetto.

Maria Giovanna Elmi: "A vent'anni fui sottoposta ad un'operazione"/ "Mi impedì di avere figli"

Marito di Maria Giovanna Elmi: il primo matrimonio con Ernesto Hofmann, sposato prima di Gabriele Massarutto

Prima di sposare il marito Gabriele Massarutto, Maria Giovanna Elmi è stata sposata con un fisico nucleare, Ernesto Hofmann. I due si sono uniti in matrimonio nel 1970 e il loro legame è durato otto anni: erano molto felici e innamorati e a dividerli fu il desiderio dell’uomo di diventare papà. La conduttrice, infatti, non poteva avere figli per via di un’operazione subita a vent’anni. Fu la Sacra Rota a decretare l’annullamento del matrimonio tra i due.