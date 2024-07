Maria Giovanna Elmi, una delle più famose Signorine Buonasera, è stata intervistata oggi dal programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. “Ci chiamano ancora signorine? Non è una condanna – esordisce Maria Giovanna Elmi – siamo nate così e siamo rimaste nel cuore così, anzi è quasi un segno che addirittura siamo rimaste come signorine, talmente è stato bello il primo impatto che rimaniamo così per sempre, hanno fatto di recente una commedia che si chiama proprio signorine per sempre”. Nel corso della chiacchierata la nota annunciatrice ha letto una lettera dedicata a Nicoletta Orsomando, morta a ad agosto di tre anni fa.

Nella missiva Maria Giovanna Elmi racconta di grandi ricordi, di un’amica, di una collega, di una guida, ricordando poi l’emozione del giorno del suo primo annuncio quando ha visto il suo mito, appunto Nicoletta Orsomando. Maria Giovanna Elmi ha quindi ricordato le parole che le disse, ma anche il “regalo più bello”, quando è andata a trovarla a casa insieme a Rosanna Vaudetti, “momenti di gioia ma anche di tristezza”.

MARIA GIOVANNA ELMI E IL RICORDO DI NICOLETTA ORSOMANDO

Maria Giovanna Elmi parla della collega come di un’amica vera, le loro telefonate con le ricette “Visto che io in cucina sono sempre stata una frana”, e ancora, il giorno del 90esimo compleanno con una torta e un orso di peluche che la Orsomando desiderava tanto. “Sei stata una donna straordinaria, di grande insegnamento, c’è un vuoto incolmabile, la tua luce e il tuo spirito non ci lasceranno mai”, ha concluso la lettera Maria Giovanni Elmi, visibilmente commossa.

L’annunciatrice ha quindi ricordato il rapporto con le altre colleghe: “C’è sempre stata una positività fra di noi, uno stimolo fra di noi, ma una gara a chi faceva di più no”. E ancora: “Nicoletta per me all’inizio era davvero un mito, era già 15 anni che faceva tv, poi si è rivelata un’amica fantastica, sempre molto severa, precisa e puntuale, ma era sempre pronta a darmi consigli, ricette dell’ultimo minuto”.

MARIA GIOVANNA ELMI: LE RICETTE DELLA ORSOMANDO E L’INTERVENTO DI ROSANNA VAUDETTI

“Il piatto forte? A seconda di quello che avevo, mi dava idee che non mi venivano in mente, è sempre stata molto disponibile anche quando siamo andate in pensione”. E a proposito di pensione, come l’hanno presa le signorine buonasera il “ritiro”? “Ognuna di noi già faceva tanti programmi, io facevo ad esempio Sereno variabile, il dirigibile – ricorda Maria Giovanna Elmi – quindi lavoravamo sempre anche perchè gli annunci andavano ormai scemando, abbiamo continuato a lavorare io l’ho fatto per almeno 6 anni”.

Ad un certo punto si è collegata anche Rosanna Vaudetti da Ancona che è tornata a parlare del 90esimo compleanno della Orsomando: “Ho pubblicato una foto su Facebook per fare una foto per Nicoletta e l’immagine è diventata virale, ha iniziato a girare fino a che un giorno mi è arrivata la chiamata dal Quirinale che mi chiedeva se il presidente poteva fare gli auguri a Nicoletta e cosi è stato”.