Maria Giulia Bartolacci, chi è l’ex moglie di Sergio Endrigo/ Il matrimonio e la nascita di Claudia

Maria Giulia Bartolacci e Sergio Endrigo: la loro storia d’amore

Maria Giulia Bartolacci è l’ex moglie di Sergio Endrigo, il suo unico vero grande amore, travolgente ma anche piuttosto travagliato. Il cantautore, che oggi verrà omaggiato nel salotto di Oggi è un altro giorno attraverso il ricordo della figlia Claudia, conobbe la sua Lula (abbreviativo del nome della donna), nel 1962 e la sposò nell’anno successivo, nel 1963. Per pura coincidenza Endrigo divenne cognato di un altro celebre cantautore e musicista dell’epoca, Riccardo Del Turco, che sposò nello stesso periodo la sorella di Lula, Donella.

Dal matrimonio tra Sergio Endrigo e Lula nacque nel 1965 Claudia, la loro unica figlia. La storia d’amore della coppia tuttavia si concluse con la morte della donna nel 1994. Il popolare cantautore e la donna della sua vita rimasero sempre insieme, l’uno al fianco dell’altra, condividendo un amore travolgente ma anche piuttosto travagliato.

Maria Giulia Bartolacci e i problemi di Sergio Endrigo con l’alcol

Come rivelato dalla figlia Claudia in un’intervista del 2001 a Oggi è un altro giorno, inizialmente le cose tra papà Sergio Endrigo e mamma Maria Giulia Bartolacci andarono a gonfie vele. “Da piccola le cose andavano bene, mamma lo seguiva dappertutto e io sono stata cresciuta da mia nonna” aveva confessato. Tuttavia il cantautore iniziò ad avere un rapporto controverso con l’alcol, che pian piano portò la moglie ad allontanarsi.

“Più grande ho visto litigate furiose per il bere, piatti che si spaccavano per terra – spiegò la figlia Claudia – Tutto derivante da cose non risolte, a cominciare dalla morte del padre, che non l’ha praticamente mai conosciuto. Non so, la dipendenza è qualcosa con cui ci nasci. Lui non era l’alcolizzato classico che beveva alla mattina, lui beveva alla sera, diceva che beveva per dimenticare ma invece gli faceva l’effetto contrario“.

