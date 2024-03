Maria Giuseppina Sirgiovanni, chi è la moglie di Raoul Casadei/ Il primo incontro, il matrimonio e i figli

Maria Giuseppina Sirgiovanni, chi è la moglie di Raoul Casadei

Raoul Casadei, oltre alla passione per il ballo liscio di cui è stato uno dei simboli in Italia, ha costruito nel suo privato anche una bellissima famiglia. Il celebre musicista è stato sposato per anni con Maria Giuseppina Sirgiovanni, conosciuta in Puglia e che presto diventò sua moglie. Lui, prima del successo con la sua orchestra, era infatti un maestro elementare e trascorse tre anni in Puglia, dove incontrò colei che sarebbe diventata la donna della sua vita, anche lei maestra elementare.

La coppia convolò a nozze un anno dopo essersi conosciuti, il 27 gennaio 1963, a Napoli, e dal loro amore sono nati tre figli: Mirko, Carolina e Mirna. In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino nel 2013, Pina Sirgiovanni aveva così raccontato il primo incontro con Raoul Casadei, avvenuto quasi per caso: “Eravamo entrambi insegnanti elementari a Roseto Valfortore. Un giorno ci siamo trovati in un ristorante e io ero al tavolo con il mio papà e Raoul a un altro con il suo cane che all’improvviso venne verso di me. Io ebbi paura e saltai in piedi sul tavolo. Raoul si avvicinò per chiedere scusa, ci guardammo e scoccò la scintilla“.

Maria Giuseppina Sirgiovanni e Raoul Casadei: il matrimonio e la loro vita in Romagna

Raoul Casadei e Maria Giuseppina Sirgiovanni celebrarono il loro matrimonio un anno dopo il colpo di fulmine, per poi trasferirsi in Romagna: “Ho chiesto l’aspettativa per l’insegnamento e poi il trasferimento e sono andata a insegnare alle elementari a Riccione. Raoul invece andò a insegnare a Levata di Saludecio sopra Rimini fino al 1971, quando prese in mano le redini dell’orchestra alla scomparsa dello zio Secondo il 19 novembre 1971 e smise di fare il maestro elementare“.

La vita al fianco del marito Raoul è stata “sicuramente molto movimentata, ma interessante, con tante soddisfazioni, ma anche con tanti sacrifici, perché io avevo tre bambini a casa e lui era sempre in giro“.

