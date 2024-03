Sabrina, chi è la moglie di Mirko Casadei/ I figli Asia e Kim e la recente ospitata a Sanremo 2024

Sabrina, chi è la moglie di Mirko Casadei: il loro amore e i figli Asia e Kim

Oggi pomeriggio nel salotto de La volta buona su Rai1 sarà ospite anche Mirko Casadei. Il musicista, ai microfoni di Caterina Balivo, ricorderà il padre Raoul Casadei a tre anni dalla morte e racconterà l’eredità da lui raccolta e legata al mondo della musica e, in particolare, del liscio. Ma che cosa conosciamo della vita privata di Mirko, figlio del “Re del Liscio”? Sappiamo che ha una moglie, Sabrina, e che dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Asia e Kim.

Di Sabrina, in realtà, non si conoscono sufficienti informazioni a riguardo essendo un volto lontano dal mondo dello spettacolo, della televisione e della musica. Sappiamo però che ha da sempre affiancato il marito Mirko nella sua attività con l’orchestra, di cui ereditò il ruolo di leader dal padre nel 2000. Ora, con la morte di Raoul Casadei, è lui a conservarne e tramandarne la memoria artistica e a portare alto, ancora oggi, il valore del liscio in tutta Italia.

Mirko Casadei, la moglie Sabrina e i figli Asia e Kim ospiti a Sanremo 2024

Pur essendo lontana dai riflettori e conducendo una vita piuttosto riservata, Sabrina ha avuto l’occasione di prendere parte come ospite al Festival di Sanremo 2024, assieme al marito Mirko Casadei e ai figli Asia e Kim. La famiglia, infatti, è stata ospitata da Amadeus nel corso della seconda puntata dell’ultima edizione della kermesse canora, dove hanno regalato al pubblico un prezioso e commosso omaggio all’indimenticabile Raoul Casadei.

Sul palco hanno proposto un medley che ha omaggiato la loro terra e che ha compreso anche la celebre Romagna mia. Nel corso della serata, Casadei ha anche ammesso: “La nostra è una famiglia allargatissima“.

