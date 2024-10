Chi è Maria Grazia: nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Maria Grazia è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne che, nel corso della puntata trasmessa il 2 ottobre 2024, è riuscita a prendersi la scena durante un momento di pausa in studio. Tutto è accaduto mentre le dame e i cavalieri ballavano. Come sempre, dunque, il momento del ballo, c’è chi preferisce prendere un caffè ed è quanto ha fatto Maria Grazia, una simpatica signora che, con qualche anno in più rispetto alla maggior parte delle dame del parterre, si è avvicinata a Tina Cipollari per farle dei complimenti, ma anche per darle dei consigli in vista delle successive puntate del dating show di canale 5.

Martina De Ioannon, stoccata all'ex Raul Dumitras: "Mai più un uomo insicuro!"/ "A Uomini e Donne cerco…"

Nessuna presentazione ufficiale per Maria Grazia che, pur senza accomodandosi al centro dello studio come sono soliti fare i nuovi protagonisti, è riuscita a catturare l’attenzione di tutti. Di lei, però, non si sa se sia stata sposata e se abbia figli.

Maria Grazia e i consigli per Tina Cipollari

Simpatica, entusiasta e pronta a divertirsi ma anche a conoscere nuove persone, Maria Grazia ha espresso tutta la propria ammirazione per Tina Cipollari. “Mi devo complimentare, mi piaci anche quando alza la voce perché ha ragione. Ma qualche volta esagera, e quando esagera perde tutta la bellezza che ha“, le parole della nuova dama del parterre.

Jessica Morlacchi, flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne?/ "È successo prima del Grande Fratello"

“Ma che è venuta qua per criticarmi o per farmi un complimento?”, chiede la bionda opinionista. La signora risponde di essere davvero fan della Cipollari a cui, però, consigli di non alzare troppo i toni perché rischia di perdere il proprio fascino. Consigli con cui è perfettamente d’accordo Gianni Sperti che, spesso, si ritrova a battibeccare con l’amica avendo opinioni differenti su ciò che accade in studio. Tina, dunque, seguirà i consigli della signora Maria Grazia?