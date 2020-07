Maria Grazia Cucinotta, 25 anni di matrimonio/ “Io e mio marito ci risposiamo”

Nozze bis per Maria Grazia Cucinotta. La bellissima attrice, lanciata in Italia e nel mondo da “Il Postino” di Massimo Troisi, è pronta a celebrare un traguardo importante della sua vita: 25 anni di matrimonio. L’attrice e produttrice, infatti, quest’anno è pronto a festeggiare uno speciale anniversario di nozze con il marito Giulio Violati e per l’occasione dalle pagine del settimanale Gente ha annunciato di essere pronta a risposarsi. Una decisione, quella presa dalla coppia, pronta a confermarsi reciproco amore dopo venticinque anni di matrimonio nonostante anche loro abbiano vissuto degli alti e bassi nel loro rapporto. Maria Grazia e Giulio si sono sposati quasi venticinque anni fa e dal loro amore è nata la figlia Giulia che oggi ha 18 anni.

Maria Grazia Cucinotta oggi: sposa bis con il marito

Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati si è incontrata per la prima volta negli anni ’80 durate una festa di Capodanno e da quel momento non si sono più lasciati. Un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi che hanno cominciato a frequentarsi, innamorarsi fino alla scelta di sposarsi nel 1995. Un matrimonio che dura da venticinque anni e che quest’anno vedrà la coppia pronta a confermarlo. Del resto proprio la Cucinotta durante un’intervista rilasciata a Vieni da Me da Caterina Balivo aveva dichiarato: “siamo più innamorati di prima, non abbiamo mai passato dieci settimane insieme in casa, ma il rapporto si è rafforzato”. Un rapporto importante quello tra la Cucinotta e l’imprenditore che seppur diversi caratterialmente sono sempre riusciti a trovarsi facendo delle loro differenze un punto di forza del loro matrimonio. Come tutte le coppie non sono mancati i momenti di crisi e difficoltà, ma sono riusciti a superarli con la forza del loro amore. “Tra noi alti e bassi, poi siamo stati un po’ distanti e questa distanza ci ha rafforzati entrambi” ha detto la Cucinotta dalle pagine di Gente annunciando di essere pronta a risposare il marito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA