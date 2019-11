Maria Grazia Cucinotta/ “Giulio Violati? L’anno prossimo ci sposiamo di nuovo!”

Maria Grazia Cucinotta e la “posta del cuore”. Ospite de “La Vita in Diretta”, l’attrice ha aperto delle lettere che le sono state mandate attraverso il programma che è condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ma si parte prima dal racconto dei suoi esordi e dall’incontro con Renzo Arbore. «Ho avuto la chance di cambiare vita. Io arrivavo da Messina senza nessun tipo di preparazione. Ero cresciuta in una famiglia con tanto amore ma poche possibilità. C’era voglia di rivalsa, non per il successo, ma per i sacrifici dei miei genitori». A 18 anni se ne è andata e si è trasferita a Milano. Il primo provino però lo ha tenuto a Roma. «Ho visto donne bellissime e truccate, quindi pensavo di andare via, poi mi hanno prestata i loro trucchi e ci ho provato. L’incontro è stato disastroso: ero molto timida. Lì ho conosciuto quella che sarebbe diventata la mia famiglia». Si commuove poi leggendo le parole che Massimo Troisi le aveva dedicato. «Non conservo un ricordo, ma una magia. Il postino è una favola che non finisce mai».

MARIA GRAZIA CUCINOTTA E IL MARITO GIULIO VIOLATI “L’ANNO PROSSIMO CI SPOSIAMO DI NUOVO”

Scendono le lacrime sul volto di Maria Grazia Cucinotta quando legge la lettera del marito Giulio Violati. «Forse è la prima che mi scrive… Sono diventata più emotiva con l’età». E poi racconta che si sono conosciuti grazie a Massimo Santoro. «Non amavamo il Capodanno e ci siamo messi a parlare. Abbiamo subito litigato, non ero dell’umore per scherzare quella sera. Poi ha estorto il mio numero a Massimo e mi ha chiamata. Subito mi ha detto che voleva sposarsi, poi mi ha invitato a pranzo. Mi chiamava ogni giorno». L’anno prossimo saranno 25 anni di matrimonio. «Cerchiamo di evitare gossip e scandali, ma di viverci la vita privata facendola restare tale. Ci siamo conosciuti forse troppo giovani, quindi abbiamo rischiato di rovinare il nostro rapporto. Ma l’anno prossimo ci risposiamo e lo facciamo con consapevolezza, non con l’istinto di 25 anni fa». E c’è poi la lettera della figlia, Giulia, per la quale scoppia a piangere. «Sono una mamma ansiosa, ma cerco di ricordarmi di essere stata una ragazzina anche io. Lei studia ed è bravissima, noi l’amiamo alla follia».

