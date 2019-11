Maria Grazia Mercuri, morta mamma di Alessandro Di Battista/ M5s, domani i funerali

Lo ha confermato lui stesso scrivendolo su Facebook: è morta la mamma di Alessandro Di Battista, Maria Grazia Mercuri, dopo una lunga malattia che da tempo aveva costretto a svariate cure la moglie di Vittorio Di Battista e madre dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate e per questo motivo Di Battista aveva annullato praticamente tutti gli impegni pubblici a sostegno del M5s – tanto che alcuni addirittura lo hanno attaccato chiedendosi dove fosse nel momento di massima crisi del M5s nella sua breve storia politica – per potersi concentrare sulla sua famiglia e star vicino all’amata mamma malata. A giorni era previsto un viaggio in India per promuovere il proprio libro, ma Alessandro Di Battista ha rinviato tutto per poter dare quell’ultimo estremo saluto a Maria Grazia, stando così vicino alla sorella e soprattutto a papà Vittorio, sofferente al capezzale dell’amata sposa. Lo aveva spiegato il Fatto Quotidiano nei giorni scorsi che Di Battista si era “ritirato” per gravi motivi familiari, oggi però la triste notizia confermata dal pasionario M5s sui propri canali social.

LUTTO PER ALESSANDRO DI BATTISTA: DOMANI I FUNERALI DELLA MAMMA

«Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto. I funerali di una grande Donna, mia madre, si terranno domani alle 11.00 a Roma a Santa Chiara, piazza dei Giuochi Delfici. Evviva lei!» ha scritto Alessandro Di Battista confermando le esequie di domani in memoria della madre. Maria Grazia Mercuri aveva 74 anni ma da tempo era stata colpita dalla grave malattia, peggiorata poi nel corso delle ultime settimane; tantissimi i messaggi di cordoglio e condoglianze inviati a Di Battista sui social, a cominciare dai suoi colleghi di partito. «Mi stringo insieme agli attivisti di Marano di Napoli e del mio collegio al dolore che ha colpito Alessandro Di Battista e la sua famiglia. A lui il mio abbraccio per la perdita della cara mamma, immaginando quanto doloroso possa essere perdere un genitore», scrive il deputato M5s Andrea Caso, mentre la portavoce pentastellata alla Camera Soave Alemanno fa sapere di esprimere «sincero cordoglio» e invita Di Battista a «essere forte». Una settimana fa su Instagram era apparsa la foto che trovate qui sopra, un ultimo saluto di Ale Di Battista con la scritta “famiglia” che accompagna la bella immagine di lui da piccolo con la sorella, papà Vittorio e la mamma compianta Maria Grazia.

