Maria Jesús Fernàndez, moglie Antonio Razzi/ “Il nostro matrimonio è come una rosa”

Maria Jesús Fernàndez è la moglie di Antonio Razzi, il politico italiano ospite della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. La coppia è felicemente sposata da 45 anni; un matrimonio importante coronato anche dalla nascita del figlio Gionata Razzi. Maria e Antonio si sono sposati nel 1974 a León e da allora sono inseparabili, anche se la donna durante un’intervista rilasciata a Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane ha rivelato: “Ho sempre paragonato il nostro matrimonio ad una rosa… bella ma con tante spine! Io ho saputo essere una brava giardiniera: ho sempre messo i guanti per non pungermi”. Non solo, Maria Jesus ha raccontato anche alcuni aneddoti del rapporto con il politico italiano soffermandosi in particolare su come affrontano i litigi. “Quando litighiamo, lui fa una risata e se ne va. Io resto quindi sola e litigo con i muri!” ha detto la donna per poi precisare poco dopo: “appena lui torna, però, smettiamo immediatamente di litigare…”.

Maria Jesús Fernàndez: “quando ho conosciuto Antonio Razzi…”

La donna, sempre a Storie Italiane, ha raccontato il primo incontro con Antonio Razzi: “quando ho conosciuto Antonio sono rimasta colpita perchè stava sulle sue… tutti gli altri, invece, erano dei farfalloni. Appena i miei genitori hanno scoperto che era italiano, mi hanno detto: “Torna in Spagna!”. Ma io pensavo sempre a lui…”. Un amore sbocciato tantissimi anni fa quello di Maria Jesus Fernandez per il politico che ha difeso più volte in occasione della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. In particolare Maria ha voluto difenderlo dalle accuse di Guillermo Mariotto che durante una esibizione a Ballando gli aveva detto: “Per la prima volta, a Ballando con le stelle, un caso di demenza senile. Sei peggiorato. Non c’è niente, al di sotto dello zero, che ti possa dare. Ho giurato a tua moglie che non l’avrei fatto, ma non posso non farlo”. La moglie l’ha prontamente difeso, poi sono arrivate le scuse da parte dello stilista, anche se la donna ha precisato: “Non ha detto “chiedo scusa a tutte le persone malate”. Mi ha solo dato i fiori dicendo che tante persone malate si sono avvicinate a lui parlandogli del loro problema. Doveva dire “chiedo scusa a tutti i malati!”.

Maria Jesus Fernandez: “Antonio Razzi mi ha salvata”

La polemica con Guillermo Mariotto è andata avanti per diverse settimane, ma la pace è stata poi sancita dal ritorno in studio di Antonio Razzi proprio con la moglie Maria Jesus Fernandez. L’amore con Antonio Razzi prosegue a gonfie vele, anzi la donna ha raccontato come il marito sia stato importantissimo salvandola da una caduta. “Mi ha salvata da una caduta! Mi ha tenuta stretta facendomi evitare di cadere… in caso contrario sarei finita a terra!” ha raccontato la donna a Storie Italiane con Eleonora Daniela che, dinanzi all’amore di questa coppia, ha commentato: “siete stati davvero molto carini”.



