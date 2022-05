Maria Laura De Vitis e Alessandro, primo bacio all’Isola/ Carmen Di Pietro furiosa!

Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni, arriva il bacio all’Isola dei Famosi

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2022: è arrivato il primo bacio tra Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni. Un bacio sulle labbra, nato con la complicità di Edoardo Tavassi che ha improvvisato il famoso gioco della bottiglia. Il primo ‘pegno’ e, dunque, il bacio è toccato proprio ai due ragazzi che, senza particolari tentennamenti, si sono avvicinati e baciati.

Il tutto è accaduto in presenza di mamma Carmen Di Pietro che, seppur coperta a volo da Edoardo per non assistere alla scena, si è infuriata. “Alessà, sotto gli occhi miei? – ha urlato la donna, intimando poi al figlio di allontanarsi dalla ragazza – Ora fuori, è un ordine!”

La reazione di Carmen Di Pietro al bacio

La scena ha poi scatenato ancor di più le perplessità di Carmen Di Pietro. La donna si è confidata con Lory Del Santo, ammettendo i dubbi sulla veridicità dell’interesse di Maria Laura verso suo figlio: “Io devo capire bene la situazione di Maria Laura, perché voglio vedere se è veramente interessata ad Alessandro oppure se è una cosa così, per poter dire dopo di averlo conquistato. – così ha ammesso – Se io mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio, mi arrabbio sul serio!” E ha aggiunto: “Se tu mi chiedi se ho fiducia di Maria Laura, io non mi faccio abbindolare. Sai perché? Conosce troppe cose di me, è come se avesse studiato il mio personaggio. Lei mi dice esattamente ciò che io voglio e questo mi spaventa moltissimo.” La Di Pietro, insomma, è pronta a fare le sue riflessioni: “Chi mi dice che è falsa, chi che è una tattica… Io devo fare le mie valutazioni e le dirò a mio figlio!”

