Maria Laura De Vitis, la mamma: “Non è una calcolatrice”/ “Alessandro? Ha scelto lui perché…”

Maria Laura De Vitis calcolatrice? La mamma Rossana replica alle critiche

Si parla di Isola dei Famosi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, prendendo spunto da alcune dinamiche di cui si è discusso nel corso della diretta del reality di ieri, 16 maggio. Si parla allora del due di picche di Alessandro Iannoni a Maria Laura De Vitis e di Carmen Di Pietro che ha accusato la ragazza di essere una calcolatrice. In studio, a difendere la ragazza, c’è sua mamma, Rossana. La donna tiene a precisare che Maria Laura non è mai stata una ragazza calcolatrice e spiega, dunque, le motivazioni per le quali si sarebbe avvicinata proprio a Iannoni.

“Maria Laura De Vitis pessimo esempio”/ Groppelli: “Si è buttata su Alessandro...”

“Maria Laura non ha mai detto di essere innamorata di Alessandro ma solo di essere interessata a conoscerlo. – tuona mamma Rossana in diretta a Pomeriggio 5; e continua – Calcolatrice? Ma non è così! Alessandro è il ragazzo più giovane, lei è la ragazza più giovane e si è avvicinato a lui per creare un’amicizia, punto.”

Alessandro Iannoni, due di picche a Maria Laura all'Isola/ Carmen esulta!

Maria Laura De Vitis nel mirino delle critiche

Non è però d’accordo Arianna David che replica a mamma Rossana, ricordandole che non è la prima volta che Maria Laura De Vitis partecipa ad un reality, facendo poi leva su un innamoramento: “È un dato di fatto signora, lei ogni reality che fa ne punta uno diverso.” Il riferimento è all’innamoramento provato a La Pupa e il Secchione show per Gianmarco Onestini, con il quale ha poi aspramente litigato a causa di Mila Suarez.

LEGGI ANCHE:

Maria Laura De Vitis travolta dalle critiche/ Ha preso in giro Alessandro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA