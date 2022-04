Maria Laura De Vitis, lite con Mila Suarez per Brosio/ “Non l’ho usato per fare TV!”

Scoppia la lite nel corso della semifinale de La Pupa e il Secchione show 2022 tra Maria Laura De Vitis e Mila Suarez. L’argomento di discussione è la relazione avuta dalla De Vitis con Paolo Brosio che fa nascere in villa sospetti e accuse soprattutto tra alcune pupe. Questo scatena il malumore di Maria Laura che, in lacrime, dichiara: “Essere messa in ridicolo per la persona che ho frequentato prima non l’accetto”.

Le critiche più pesanti sono però quelle di Mila Suarez: “Lei l’aveva utilizzato nel suo passato solo per andare in televisione e oggi se lei è in questo programma è solo per Paolo Brosio. Hai utilizzato altri e ora piangi, poi dici a me gatta morta? Lo sei tu! Inutile fare queste lacrime di coccodrillo che non servono a niente.” tuona la pupa.

Lite tra Mila Suarez e Maria Laura De Vitis a La Pupa e il Secchione show

Mila Suarez però non è l’unica a pensarla in questo modo. Anche Emy Buono dice la sua sulla relazione della De Vitis con Brosio: “La sua reazione conferma il fatto che lo ha fatto solo per diventare un personaggio pubblico.” In studio, Maria Laura tiene a smentire queste voci: “Io e Paolo ci siamo voluti bene e ancora oggi ci vogliamo bene, non sono pentita e non me ne vergogno.” chiarisce. Mila però ribadisce il suo pensiero: “Sì che l’hai usato!”

