Maria Laura scopre la nomination di Edoardo e Carmen all’Isola e crolla/ “Tradita”

Maria Laura De Vitis crolla all’Isola dei Famosi 2022: ecco perché

Se nel daytime in onda ieri su Canale 5 Maria Laura De Vitis si diceva speranzosa di non essere stata “pugnalata alle spalle” da alcune persone che sente vicine all’Isola dei Famosi, in quello andato in onda oggi 25 maggio, l’ex pupa ha avuto un vero e proprio crollo quando ha scoperto che i suoi sospetti corrispondono alla realtà dei fatti. Maria Laura è stata davvero nominata da Carmen Di Pietro, con la quale ha stretto in Honduras un rapporto importante, al punto tale da definirla come una madre.

La naufraga l’ha dunque scoperto, così come ha scoperto di essere stata nominata anche da Edoardo Tavassi, che lei considera un amico. È per questo che, nel corso del daytime, la vediamo da sola, in lacrime, mentre piange guardando l’orizzonte.

Maria Laura De Vitis delusa da Carmen ed Edoardo all’Isola

Raggiunta da Estefania Bernal, Maria Laura De Vitis si sfoga, ammettendo di essere molto delusa e dispiaciuta della nomination ricevuta da loro: “Non me l’aspettavo da Carmen perché lei è un punto di riferimento, per me è come una mamma – ammette la ragazza, parlando poi di Tavassi – e anche Edoardo che per me rappresenta l’amicizia mi ha votato. Mi sono sentita tradita” ha ammesso ancora Maria Laura, poi consolata anche dalla Di Pietro che l’ha raggiunta sulla spiaggia. Diverso invece l’atteggiamento di Edoardo, più sospettoso sullo sfogo della ragazza.

