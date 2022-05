Maria Laura ‘tradita’ da Carmen all’Isola/ Lei sospetta: “Spero non mi abbia pugnalato alle spalle”

Maria Laura De Vitis delusa dalla nomination all’Isola dei Famosi 2022

Maria Laura De Vitis è delusa all’Isola dei Famosi 2022. Il daytime successivo alla diretta del 23 maggio la vede giù di morale a causa della nomination ricevuta dal gruppo. Ne parla con Nicolas Vaporidis, a cui racconta la sua delusione: “Non me l’aspettavo di essere la nominata del gruppo. – ammette la naufraga che, in confessionale, lancia poi il sospetto – Io sto facendo qualche calcolo per capire chi mi ha potuta votare e non vorrei mai essere stata pugnalata dalle persone che più sento vicine al momento”.

È probabile che il riferimento sia a Carmen Di Pietro, con la quale ha stretto un bel rapporto, soprattutto quando Alessandro ha ufficializzato il desiderio di esserle soltanto amico. Maria Laura però non sa che il suo timore è invece fondato perché Carmen l’ha nominata.

Carmen Di Pietro nomina Maria Laura all’Isola: scontro in arrivo?

Carmen Di Pietro ha nominato Maria Laura De Vitis durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2022 del 23 maggio con questa motivazione: “Ho iniziato un percorso con gli altri naufraghi, per cui, con mio grande dispiacere devo dire, perché ho avuto anche un chiarimento con lei, è l’unica che posso nominare.” La Di Pietro, dunque, è andata per esclusione ma sarà comunque un duro colpo per Maria Laura scoprire che la donna con la quale tanto ha legato ha deciso di nominarla perché l’ultima arrivata del gruppo nominabile. La lite, insomma, sembra essere nell’aria…

