Maria Leitner: “La passione per le auto vedendo mamma con la 500”/ “Ho vinto anche un rally…”

Maria Leitner, nota giornalista di casa Rai, che da sempre si occupa di motori sulla tv pubblica, e prima su Telemontecarlo, è stata ospite stamane negli studi di Uno Mattina, in diretta sul primo canale. Massimiliano Ossini, il conduttore, ha incalzato la sua ospite sulla sua passione per le auto, e lei ha risposto dicendo: “Quando è nata? Fin da piccolissima la passione per le auto, quando avevo 13 anni, io vengono dalla campagna (è originaria del Friuli Venezia Giulia ndr) e c’era il problema di spostarci per andare a scuola, vedevo lei che andava su questa Fiat 500 e che era libera, io volevo un mezzo perchè ero ribelle, volevo il motorino ma mio padre non me lo avrebbe mai preso, quindi mi ha insegnato a guidare la 500 in campagna, non si deve fare ma una volta era diverso, c’era molto più controllo dei genitori e dei vicini di casa, quindi mi insegnò a guidare”

Quindi Maria Leitner ha aggiunto: “In Friuli Venezia Giulia abbiamo tutto vicino, mare, montagna, e nei pressi di casa mia c’era una montagna dove all’epoca si svolgeva un rally molto famoso e io mi appassionai e scappavo ad andare a vedere i piloti”.

MARIA LEITNER: “PRIMA DONNA IN TV A PARLARE DI MOTORI”

Maria Leitner ha partecipato anche ad un rally in prima persona: “Io ho vinto anche un rally, quello di Monza come copilota, sono stata inoltre la prima donna che si è occupata di motori in televisione, all’epoca su Telemontecarlo, un giornalista brasiliano disse che voleva una donna che si occupasse di motori e consigliarono il nome di questa ragazzina che ero io”.

In studio passa quindi uno storico balletto di Uno Mattina a Maria Leitner: “Siete stati bravissimi a ripescarlo, non sono stata a Ballando con le Stelle ma…”, riferendosi ad un filmato del 2003 quando il talk del primo canale era condotto dal grande Luca Giurato.











