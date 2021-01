MARIA LUCIA, APPELLO AL FIGLIO “PERDONAMI”/ Lui: “Sì ma solo se..” (C’è posta per te)

Nonostante l’iniziale irremovibilità, Francesco riesce a poco a poco ad ammorbidirsi nei confronti di sua mamma a C’è posta per te 2021. Il ragazzo si dice pronto a riabbracciare la sua mamma ma solo ad una condizione: che non ci sia il compagno, Piero. “Io lui non voglio conoscerlo, magari più in là… Ma non riesco a pensare ad un dialogo con lui, mi dispiace, mi sentirei strano, non posso fare tutto di fretta.” sono le parole del ragazzo. Lui accetta, ritenendo che la cosa più importante sia la felicità della sua compagna. Piero lascia dunque lo studio e Maria De Filippi apre la busta. Francesco riabbraccia così la sua mamma Maria Lucia che può al contempo anche conoscere la sua fidanzata Francesca. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maria Lucia lancia un appello al figlio: “Dopo 5 anni perdonami”

Maria Lucia e Piero sono i protagonisti di una delle storie della prima puntata di C’è posta per te 2021. A chiamare la redazione del programma è la donna che spera di ritrovare un rapporto con i figli conclusosi ‘per colpa’ di Piero. La donna svela infatti che tre sono i torti che soprattutto suo figlio Francesco non riesce a perdonarle: il primo è che, secondo loro, li avrebbe abbandonati, poi che ha lasciato il papà, ma l’errore più grande per loro è proprio Piero. Questo perché lui è lo zio del compagno della figlia, cosa che è stata motivo di scandalo e di gran parlare della gente. Questa relazione ha causato a a Maria Lucia una rottura con tutta la sua famiglia.

Maria Lucia chiede scusa al figlio Francesco: “5 anni che non mi vuoi vedere…”

Per ritrovare un rapporto con i figli, Maria Lucia chiede dunque l’aiuto di C’è posta per te. La posta viene inviata ad entrambi i suoi figli e ai rispettivi compagni: Federica e Luca (lui è il nipote di Piero) non accettano, accettano invece suo figlio Francesco e la fidanzata Francesca. Maria Lucia è in lacrime nel rivederlo e gli dice: “Sono 5 anni che non ci sentiamo, che non mi vuoi vedere. Se ho sbagliato ti chiedo perdono ma io con tuo padre non stavo più bene… Sono passati tanti anni, perché non mi perdoni?” Francesco però è irremovibile: “Avevo 18 anni e all’improvviso non ho più avuto una madre!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA