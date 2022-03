Talassemia e tumore, le malattie di Donatella Rettore/ “In mezzo alla bufera…”

Donatella Rettore è tornata a essere protagonista al Festival di Sanremo, in coppia con Ditonellapiaga, con “Chimica”, un brano che è piaciuto a molti per il ritmo incalzante, che lo rende parzialmente diverso dalle canzoni che solitamente è possibile ascoltare nella kermesse canora. Una conferma evidente di come, nonostante il trascorrere degli anni, lei mantenga la grinta che l’ha fatta entrare nel cuore del pubblico. Una caratteristica, però, che per una come lei è tutt’altro che scontata, soprattutto dopo i problemi di salute che si è trovata ad affrontare negli ultimi anni.

In pieno lockdown, infatti, alla cantante è stato diagnosticato un tumore al seno in occasione di quello che avrebbe dovuto essere un controllo di routine. Affrontare questa situazione in quel periodo è stato tutt’altro che semplice, ma grazie al sostegno del marito Claudio e alla forza di volontà che non l’abbandona mai ce l’ha fatta.

Donatella Rettore e la lotta contro talassemia e tumore al seno: lei ce l'ha fatta

Sottoporsi ai controlli per prevenire il tumore al seno è fondamentale per ogni donna, cosa che ha sempre fatto anche Donatella Rettore. E’ stato però in uno di questi che lei ha fatto una brutta scoperta, che l’ha costretta a subire un doppio intervento chirurgico: “Sono stata salvata dallo IOV in piena pandemia – ha raccontato lei Ioveneto.it -. Sono trascorsi due anni esatti, due anni lunghissimi ma anche bellissimi. Io ero tranquilla, mi sottoponevo a controlli periodici, ma quella volta la mia ginecologa, visitandomi, mi disse: “Non mi piace il sassolino che hai qui”. Mi sono fatta fare l’impegnativa per una ecografia e una mammografia, invece mi hanno fatto subito un ago aspirato: nel giro di pochissimi giorni sono stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico. Avevo un chicco di riso, piccolo ma molto scatenato e cattivo – reclutamento chiuso. Tanto che l’esame istologico non è risultato buono, e sono dovuta tornare in sala operatoria”.

Questo non si tratta, però, dell’unico problema di salute con cui è costretta a convivere l’interprete di ‘Splendido Spendente’. Ormai da anni, infatti, lei soffre di talassemia, malattia del sangue che la costringe a sottoporsi periodicamente a trasfusioni. “Le trasfusioni di sangue sono spossanti e non facili da sopportare, ma quando le finisco poco alla volta inizio a sentirmi meglio” – ha detto a ‘DiPiù’. In una situazione come questa diventa fondamentale seguire un’alimentazione sana, cosa che lei ormai fa da tempo.











