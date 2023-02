Maria Mainetti e Emma Quartullo, figlie Elena Sofia Ricci/ Incantevole somiglianza con la secondogenita

Emma Quartullo, la figlia di Elena Sofia Ricci nata dalla storia d’amore con l’attore e doppiatore Pino Quartullo

Forse non tutti sono al corrente del fatto che le figlie di Elena Sofia Ricci sono nate da due padri diversi. La primogenita si chiama Emma, di cognome fa Quartullo proprio come l’attore e doppiatore Pino Quartullo, primo marito della soubrette toscana. La ragazza si è fatta notare per essere entrata a far parte del cast della fiction Vivi e lascia vivere, andato in onda su Rai 1. La secondogenita, invece, fa Mainetti di cognome ed è nata dal secondo matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. Andiamo dunque a conoscere meglio le figlie dell’attrice fiorentina, partendo dal bellissimo rapporto tra la primogenita Emma e mamma Elena Sofia Ricci.

Stefano Mainetti, ex marito Elena Sofia Ricci/ La crisi dopo 20 anni di matrimonio

“Mi ha definito una mamma giusta, con quelle parole intendeva semplicemente dire che non sono stata né una mamma troppo cattiva ma nemmeno troppo brava, sono stata giusta. Tutto sommato sufficiente e per me questo è stato come dire che sono una persona eccezionale”, ha raccontato tempo fa l’attrice Elena Sofia Ricci in una bella intervista a Vanity Fair. “Emma studia per lavorare in questo mondo, ma mi ha detto chiaramente che non vuole raccomandazioni”, ha confessato in un altro intervento sulle pagine di DiPiù, dove ha parlato con entusiasmo e soddisfazione delle prime esperienze collezionate dalla figlia.

Elena Sofia Ricci al Festival di Sanremo 2023 "Prometto che questa volta non canterò"/ Cos'è successo?

Maria Mainetti, la somiglianza incredibile con mamma Elena Sofia Ricci

Per quanto riguarda la secondogenita Maria Mainetti, invece, abbiamo meno informazioni a disposizione, questo perché la ragazza è ancora molto giovane ed è al di fuori del mondo dello spettacolo. “Come mamma sono forse più brava a stare in ascolto, a stare vicina con l’anima e meno coccolona. Però per le mie figlie ci sono sempre”, le parole di Elena Sofia Ricci a proposito del rapporto con le sue due figlie. Con la secondogenita Maria è davvero incantevole la somiglianza fisica, come si evince dai tanti scatti social insieme, con tanto di dediche in grado di riscuotere like e cuoricini da ogni dove. “Sono tanto orgogliosa di quello che stai diventando: una piccola donna piena di luce, piena di fuochi d’artificio da far brillare per tutta la tua vita . Sarai una stella splendente per molti, ma sii il SOLE per te stessa“, la splendida dedica strappalacrime dell’attrice alla figlia.

LEGGI ANCHE:

Stefano Mainetti, chi è l'ex marito di Elena Sofia Ricci/ Perchè il matrimonio finito dopo 19 anni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA