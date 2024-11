Maria Marchese, chi è la madre di Emma Marrone: il rapporto speciale con la famiglia

Emma Marrone, nel corso della sua vita e della sua carriera, ha sempre potuto contare sull’affetto e sul supporto incondizionato della famiglia, a cominciare da quello dei genitori. La cantante di strada nella musica ne ha fatta e, questa sera, verrà celebrata nella prima puntata di This is me su Canale 5, di cui è anche lei ospite: da un lato ha sin da bambina affiancato il padre Rosario Marrone, amante della musica e della chitarra, dall’altro ha ricevuto sempre il grande sostegno e amore della madre Maria Marchese.

Della madre di Emma Marrone non si conoscono molte informazioni: è una casalinga e si è sempre occupata della sua famiglia e della crescita di sua figlia e del fratello Francesco, mettendo in primo posto il nucleo familiare e il suo benessere. Inoltre era legatissima ed innamoratissima del marito Rosario, il padre della cantante morto nel settembre 2022 in seguito ad una lotta contro la leucemia.

Emma Marrone, il dolore della madre dopo il lutto: “Sentivo le sue urla…“

Emma Marrone è da sempre ancorata alle origini e, dopo essere nata ed inizialmente cresciuta a Firenze, si è trasferita nella provincia di Lecce dove hanno radici i suoi genitori. Lì la cantante ha rafforzato il suo legame con il padre Rosario e la madre Maria Marchese, assaporando la vita nella sua terra d’origine e avvicinandosi alla musica grazie alla passione ereditata dal padre.

La morte del papà ha rappresentato un grave lutto, in seguito al quale il legame tra madre e figlia si è rafforzato sempre più. Maria Marchese è diventata per lei un vero e proprio punto di riferimento, e anche la donna ha sofferto parecchio per la scomparsa del marito. Emma, in un’intervista per Vanity Fair dello scorso anno, aveva ricordato la dolorosa chiamata e la reazione della madre al lutto: “Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall’altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c’ero“.

