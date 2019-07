Maria Mercader, moglie Vittorio De Sica/ L’amore “all’ombra” di Giuditta Rissone

Maria Mercader è stata anche una musa, oltre che moglie, per Vittorio De Sica. L’anno fatale per loro fu il 1942, quando l’attrice approdò in Italia per recitare nel film “Un garibaldino al convento”, nel quale interpreta una collegiale romantica. Il regista è Vittorio De Sica, con cui fu colpo di fulmine. Ci vollero ben 17 anni per convolare a nozze, questo a causa del precedente matrimonio del regista. Subito innamoratosi di Maria Mercader, dovette aspettare di ottenere il divorzio dalla precedente moglie, Giuditta Rissone, per sposarla. I due celebrarono il matrimonio nel 1959 in Messico, ma non fu riconosciuto in Italia. La loro storia d’amore fu molto travagliata, a causa della “doppia vita” del regista e della sua compulsiva passione per il gioco. La loro relazione è stata travaglia per il legame con la prima moglie, da cui aveva avuto la figlia Emi. Per amore di entrambe le famiglie, lui condusse una vita difficile con tanto di doppie feste. Nel 1968, ottenuta la cittadinanza francese, si sposarono a Parigi. Dal loro legame sono nati Christian De Sica, che ha seguito le orme dei genitori, e Manuel, compositore di colonne sonore morto nel 2014 per arresto cardiaco.

MARIA MERCADER, SECONDA MOGLIE VITTORIO DE SICA

Maria Mercader non ha vissuto il dolore della morte del figlio, essendo deceduta nel 2011 all’età di 93 anni. Nata a Barcellona il 6 marzo 1918, aveva cominciato la sua carriera di attrice nel 1939 con il film “Molinos de viento” a cui seguirono, tra gli altri, “Il re si diverte”. Negli ultimi anni per lei solo piccoli camei. Anni fa in un’intervista al Corriere il figlio Christian De Sica ha parlato della madre come di una donna d’altri tempi, «molto simpatica e spiritosa, completamente incosciente». Non ha mai negato il sogno di realizzare un film sulla loro storia d’amore, ma d’altra parte ha rivelato un retroscena: «Mio padre l’ha chiusa in casa e lei ha vissuto tutta la vita innamorata di lui, tra il parrucchiere, le partite a carte. È stata un po’ una vittima». Giuditta Rissone è invece la prima moglie di Vittorio De Sica. Proveniente da una famiglia di attori, fu un’attrice dalle spiccate doti comiche. Poi passò al teatro di rivista e nel 1931 tra i protagonisti de “Le lucciole della città” con Vittorio De Sica. I due si sposarono nel 1937 e hanno avuto una figlia, Emilia. I due poi si separarono e il regista poi conobbe appunto Maria Mercader.

