Maria Monsé e Amedeo Goria, confronto a Pomeriggio 5/ “La coccolavo, lei era sola…”

Arriva il momento del confronto definitivo tra Maria Monsé e Amedeo Goria e quale posto migliore del salotto di Pomeriggio 5? Nel corso della puntata del 12 novembre, i due hanno modo di chiarire una volta per tutte questo flirt che avrebbero avuto in passato, oltre 20 anni fa, durante le riprese del film “Annarè” con Gigi D’Alessio. Amedeo conferma nuovamente che c’è stato un avvicinamento ma chiarisce che il suo matrimonio era già alle strette. “Ero già in crisi con Maria Teresa Ruta, ero separato di fatto. Io la coccolavo un po’ Maria perché si sentiva abbastanza sola….” racconta allora il giornalista. Dal canto suo, Maria Monsé non smentisce alcuna delle sue dichiarazioni e, anzi, conferma che tra loro c’è stato un romantico momento.

Maria Monsé: “Amedeo Goria è stato molto romantico con me”

“C’è stato questo inizio di bacio in ascensore ma si è interrotto perché si sono aperte le porte. Dopo ci sono state altre cose carine..” commenta Maria Monsé a Pomeriggio 5. Per poi aggiungere: “Mi ha fatto trovare in camera non un mazzo di rose ma di margherite e io l’ho apprezzato tanto. Ho goduto del fatto che fosse un uomo così romantico.” ha specificato la showgirl. Dunque un flirt appena iniziato tra i due che, oltre quell’episodio in ascensore, non ha però avuto seguito. Oggi rimane dunque un bel ricordo di quel momento ma, se Amedeo Goria è single, Maria Monsé è felicemente sposata e con una figlia, la ben nota Perla Maria.



