Maria Monsè “Figlio con fecondazione assistita a 45 anni”/ “Voglio foto con pancione”

«A 45 anni ho deciso di fare un figlio con la fecondazione assistita»: questo l’annuncio di Maria Monsè in un’intervista ai microfoni di Grand Hotel, con l’ex valletta di Non è la Rai che ha deciso di ricorrere alla scienza per tentare di dare un fratellino o una sorellina alla sua unica figlia Perla Maria. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato di aver tentato a più riprese di restare incinta, tentativi vani fino adesso: la Monsè e il marito hanno infatti provato ad avere un secondo figlio ma «le cose non sono andate come speravamo». La showgirl ha evidenziato che ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita anche per Perla Maria, avendo vissuto «tra la delusione di mia figlia e il mio immenso dolore per non essere riuscita a darle un fratellino».

MARIA MONSE’, FECONDAZIONE ASSISTITA A 45 ANNI

Maria Monsè ha deciso di voler coronare il sogno di mettere al mondo un secondo figlio, allargando la famiglia attraverso la fecondazione assistita. Non mancano le controindicazioni, basti pensare al bombardamento ormonale, ma l’ex attrice ha affermato di non essere spaventata dai cambiamenti bensì di essere «incuriosita». Con i progressi della ricerca sono aumentati i casi di fecondazione assistita riuscita, con la Monsè e il marito che sperano di poter aggiungersi all’elenco di coloro che ce l’hanno fatta: «Se tutto dovesse andare bene, avrò finalmente delle foto con il pancione, visto che della prima gravidanza non ne ho nemmeno una. Allora infatti non c’era ancora l’abitudine di farsi i selfie o di scattare foto con i telefonini e il risultato è che non ho alcun ricordo di quel momento magico», le sue parole ai microfoni della rivista Grand Hotel. Non ci resta che attendere, dunque: l’ex valletta di Non è la Rai è pronta a vivere una seconda gravidanza…

© RIPRODUZIONE RISERVATA