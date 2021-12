Maria Monsè guerra a Lulù e Jessica Selassiè/ “Si sono tolte la maschera…”

Maria Monsè contro le principesse: la polemica sugli attacchi di panico

Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Maria Monsè è stata protagonista di alcune accese discussioni con gli altri vip. Nella puntata di venerdì l’ex di Non è la Rai e Lulù Selassiè non se le sono mandate a dire, arrivando quasi alle mani. Per la Monsè la principessa è solo una bambina viziata che “usa” gli attacchi di panico a convenienza. “Per me è ignorante perché prende in giro chi soffre di attacchi di panico, mi ha denigrata. Ma come ti permetti?”, ha risposto Lulù. Le due hanno iniziato a urlarsi contro, avvicinandosi pericolosamente: i vip hanno dovuto mettersi in mezzo per dividerle. Da casa Clarissa ha commentato le insinuazioni della Monsè sugli attacchi di panico della sorella: “Uscita pessima come al solito. Non ci dobbiamo preoccupare perché tanto noi da casa sappiamo la verità”.

Dopo la puntata Maria Monsè ha commentato con Manila e Francesca i recenti comportamenti delle principesse: “Si sono tolte la maschera… Loro hanno una smania pazzesca di schiacciare qualcuno”.

Maria Monsè il chiarimento con Sophie Codegoni

Maria Monsè non è contrariata soltanto dal comportamento di Lulù ma anche da quello di Sophie Codegoni. L’ex di Non è la Rai non si sente accettata dal gruppo al contrario di Biagio D’Anelli e Giacomo Urtis che sono stati accolti in modo caloroso. La Codegoni le ha fatto notare che il suo atteggiamento confidenziale nei riguardi dei due ragazzi è dovuto dalla complicità che si è instaurata al primo incontro, cosa che non è accaduto con lei, al contrario a Sophie piacerebbe trascorrere del tempo a conversare con Maria senza alcuna tensione, anche se non diventeranno grandi amiche. “Ci sono delle abitudini e uno lo fa senza pensarci”, ha detto Sophie, giustificando i suoi atteggiamenti che definisce spontanei. Non è da escludere che questa sera, lunedì 6 dicembre, la Monsè possa affrontare un faccia a faccia con le sorelle Selassiè, entrambe a rischio eliminazione.

