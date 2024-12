Perla Maria e la chirurgia estetica: il ritocchino al naso che fu oggetto di critiche

La nuova puntata del Grande Fratello 2024 di questa sera sarà ricca di contenuti e sorprese, a cominciare da un ampliamento del cast con l’ingresso di nuovi inquilini. Tra questi rientrano Maria Monsè e la figlia Perla Maria, che gareggiano come unico concorrente: la showgirl ha già partecipato in passato al reality di Alfonso Signorini, per la figlia è invece la prima importante esperienza per farsi conoscere al grande pubblico, ma non di certo la prima apparizione televisiva.

In passato, infatti, Perla Maria è stata spesso ospite nei salotti televisivi assieme alla madre Maria Monsè, che finì nell’occhio del ciclone qualche anno fa per una scelta da molti considerata sbagliata. Era il 2020 e l’ex Non è la Rai rivelò di aver acconsentito alla richiesta della figlia di effettuare un ritocchino al naso. “Voleva correggere un piccolo difetto al naso e io le ho detto di sì. Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?”, dichiarava al settimanale Nuovo rispondendo alle critiche.

Perla Maria, la passione per la moda come mamma Maria Monsè

Il ricorso di Perla Maria alla chirurgia estetica è stato oggetto di aspre critiche, legate soprattutto alla giovane età della bambina, allora minorenne. Tuttavia la madre Maria Monsè spense le polemiche spiegando: “Siccome lei sta spesso sui social e ha visto che molte sue coetanee vanno e si fanno l’intervento vero e proprio, lei ha deciso che invece di farsi un vero intervento farà delle punturine”.

Perla Maria, inoltre, sin da bambina ha palesato un profondo interesse per la moda e sui social condivide scatti e contenuti in cui mostra le sue attività creative. Dal 2016 Maria Monsè, come riporta il settimanale Chi, ha lanciato una linea di abbigliamento dedicata alla figlia e chiamata Perla Monsè. Tuttavia per la figlia sogna un futuro diverso, da medico, come rivelato in un’intervista a Fanpage del 2023: “Farà il medico come mio padre: abbiamo un laboratorio di analisi cliniche a Catania che lei intende continuare a seguire, i social o la televisione sono un passatempo, una scommessa, non sogna di vivere di questo, ci si diverte oggi perché sa che quando comincerà a studiare Medicina non ne avrà più il tempo”.

