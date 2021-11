Maria Monsè qual’è il suo vero nome/ “Io sono Maria Concetta La Rosa, siciliana doc”

Maria Monsè è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ma prima fa una rivelazione sul suo vero nome. Sulla passerella rossa la conduttrice ed attrice che abbiamo già visto in passato come corrente del reality show di Canale 5 rivela: “E’ una rivincita, ci sono stata veramente poco. Vorrei mostrarmi per chi sono realmente”. Parte così la confessione della Monsè che questa volta vuole mostrarsi al grande pubblico per come è realmente partendo proprio dal suo vero nome che è Maria Concetta La Rosa, un nome siciliano doc.

Classe 1974, Maria Concetta La Rosa è nata il 17 febbraio a Catania. La nuova concorrente del GF VIP parte col piede giusto pronta a rivelare la sua vera identità senza alcuna paura. Non solo, Alfonso Signorini dallo studio le chiede se ha seguito il programma con la conduttrice che rivela “sono una grande fan e vi ho sempre seguito”. Allora Signorini le domanda se ha un concorrente preferito e uno che non sopporta o che le sta antipatico e anche questa volte non si tira indietro nel rispondere: “Giucas è il numero 1 in simpatia, è molto rilassato, non ci sente ma ci fa tanto ridere. Numero 1 in antipatia è Gianmaria: uno che si presenta come un grande playboy non mi piace, non bisogna rivelare i nomi delle donne con cui uno sta”.

