Maria Monsè, chi è?/ Da Non è la Rai al Grande Fratello Vip 2021

Maria Monsè è pronta a varcare nuovamente la porta del Grande Fratello Vip: andrà meglio questa volta? Non ci sono più dubbi: l’attrice è una delle nuove concorrenti dell’edizione più lunga del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che quest’anno terminerà a marzo 2022. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane di cui la Monsè ha sempre evitato di parlare dicendo “di questi argomenti non posso parlare, perché, come sempre, chi vivrà vedrà”, è arrivata la conferma ufficiale dalla grande macchina del GF VIP! Attenzione per la Monsè si tratta di un ritorno a casa, visto che è già stata concorrente della versione vip del reality show due anni fa per intenderci nell’edizione della Marchesa d’Aragona con cui ha avuto scontri e litigi.

“Io devo ritornare in quella Casa, in quanto, quando avevo fatto la mia esperienza, il GF era considerato un programma utile solo a litigare, mentre ora si ha una percezione diversa” aveva detto pochi giorni fa la Monsè in occasione di una intervista rilasciata a RTL102.5 News. Detto fatto!

Maria Monsè al Grande Fratello Vip 2021: l’incontro con Miriana Trevisan

L’ingresso di Maria Monsè nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è stato annunciato durante la diretta di lunedì 22 novembre 2021. Nella casa più spiata d’Italia la conduttrice incontrerà una sua vecchia amica. Si tratta di Miriana Trevisan con cui ha condiviso l’esperienza di “Non è la Rai”, programma cult di Gianni Boncompagni che ha segnato un’epoca lanciando tantissimi personaggi femminili nel mondo della tv e del cinema. Parlando proprio della ex compagna ha detto: “con lei mi troverei bene. Sto cercando di sostenerla, la conosco, capisco al volo i suoi sentimenti. Io e Miriana siamo molto amiche sin dai tempi di Non è la Rai ed entrambe sappiamo che c’è molta invidia tra le donne. Addirittura, in quel periodo fummo vittime insieme di episodi di bullismo femminile in Rai. Io la sento vicina e le voglio molto bene”.

Che dire: chissà che questa volta la Monsè non possa conquistare il pubblico del GF VIP che durante la sua prima partecipazione non ha dimorato di avere una grane simpatia nei suoi confronti. Non resta che seguire le avventure dei vipponi per scoprire il futuro di Maria Monsè nella casa del GF VIP!

