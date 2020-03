MARIA MONSÈ, QUINTO MATRIMONIO CON SALVATORE PARAVIA/ Perla Maria “Abiti fatti da me”

Famiglia Monsé-Paravia al completo nel collegamento della nuova puntata di Pomeriggio 5. Maria Monsé è in un elegante abito rosso lungo, quello che ha indossato nel corso della celebrazione del suo quinto matrimonio col marito. Al suo fianco anche Perla Maria, come la mamma in abito rosso molto appariscente. La ragazzina svela di aver ancora una volta disegnato lei gli abiti per questa cerimonia che ha avuto un tema molto particolare: pomodori e mozzarella. “Gli uomini si sono vestiti di bianco come la mozzarella, le donne di rosso come i pomodori”. E in esclusiva per Barbara D’Urso arriva anche una canzoncina tutta a tema, che la conduttrice chiede di poter riascoltare per la felicità di Antonio Ricci e Striscia La Notizia.(Aggiornamento di Anna Montesano)

Maria Monsé, i dettagli sulle quinte nozze a Pomeriggio 5

Aveva già espresso la volontà di farlo e Maria Monsé alla fine lo ha fatto. La showgirl, opinionista di Barbara D’Urso, si è sposata per la quinta volta ma sempre con lo stesso compagno. La mamma dell’altrettanto nota Perla Maria è convolata nuovamente a nozze con Salvatore Paravia e oggi la D’Urso ne parlerà nella nuova puntata di Pomeriggio 5. D’altronde la Monsé aveva espresso questo desiderio, svelandone anche le motivazioni, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Lei. Queste le sue parole: “Siamo due persone romantiche e pure nostra figlia Perla lo è altrettanto, quindi ci fa piacere rinnovare la promessa matrimoniale. – ha ammesso, per poi aggiungere – L’abbiamo reso pubblico per lanciare un messaggio a tutte le persone che, al giorno d’oggi, hanno perso questo senso del matrimonio“.

Maria Monsé e Salvatore Paravia: presto un altro figlio per la coppia?

Maria Monsè ha d’altronde sottolineato: “Sono una donna romantica e anche un po’ all’antica, conservatrice dei valori di un tempo come appunto la famiglia. Sono cresciuto in Sicilia con questo tipo di educazione e ci tengo a portarla avanti. Il matrimonio è un sogno a cui tener fede sempre”. Queste dunque le motivazioni per le quali la Monsè ha deciso di festeggiare ancora una volta il legame con suo marito Salvatore. Inoltre, sempre per il 2020, pare sia prevista anche la cresima di sua figlia Perla Maria. E non è tutto: il 2020 potrebbe essere reso ancora più bello dall’arrivo di un fratellino o una sorellina per Perla, cosa che la coppia desidera moltissimo.



