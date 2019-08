Maria Monsè/ Video: “Mio marito mi ha fatto piangere…” (Realiti)

Ospite speciale di Realiti ieri sera è stata Maria Monsè. Enrico Lucci ha accolto la “showgirl” nella speciale sezione del Confessionale in cui il protagonista di turno si racconta senza nascondersi e mai come in questo caso definizione fu più giusta. In un primo momento l’ex iena chiede alla sua ospite di qualificarsi e lei ci tiene a precisare che nasce come conduttrice televisiva ma anche poi è diventata anche showgirl, attrice, un po’ di tutto. Lucci ironizza su questa definizione ma poi va all’attacco di Barbara d’Urso, adesso in vacanza, tanto da chiedere alla sua pupilla (alla quale è riuscito a “strappare” un’intervista) di fare una diretta per chiedere al pubblico della napoletana di riversarsi su Rai2 proprio per vedere Realiti. La Monsè dice no e invita il suo pubblico a fare quello che vuole nella vita. L’intervista va avanti anche se la regia continua a mandare in onda una serie di storie dell’opinionista e tutte mostrano le sue “chiappe al vento”, come lei stessa conferma. Clicca qui per vedere il video dell’intervista al minuto 25.

MARIA MONSE’ RACCONTA DELLE SUE ULTIME LACRIME…

Maria Monsè poi rivela: “Ho pianto di recente per colpa di uno scherzo di mio marito… niente mi ha detto che stava male e che era finito in ospedale”. Enrico Lucci sdrammatizza: “Pensavo fosse andato a letto con un’altra donna”. La showgirl poi parla di tutti questi video che mostrano il suo lato b e svela che è la figlia che li fa “visto che è altezza di una bambina di 11 anni”. Lei ammette di preferire i video così da far vedere che non sono ritoccati e che lei è bella al naturale proprio come Chiara Ferragni: “Visto che posso permetterlo come lei, preferisco fare queste dirette”. E alla fine conclude: “Chi mi conosce, da buona siciliana, sa bene che io sono fedele a Barbara d’Urso, a mio marito e a chi mi vuole bene”.

