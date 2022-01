Maria Monsè Vs Jessica Selassiè “Sparlava male di me”/ “Sophie? Dette cose gravi!”

Torna all’attacco Maria Monsè. La sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip è stata molto breve ma in quei pochi giorni la showgirl è stata al centro di numerosi scontri, in particolare con Sophie Codegoni e le sorelle Selassiè. È proprio di loro che è tornata a parlare in un’intervista rilasciata a Novella2000, accusando in modo particolare Jessica Selassiè.

La maggiore delle sorelle, infatti, avrebbe più volte parlato fatto buon viso a cattivo gioco, stando a quanto lei racconta: “Jessica Selassiè alle spalle sparlava sempre male di me e poi davanti mi faceva credere di aver chiarito solo per non essere nominata…”, ha dichiarato la Monsè, accusando la ragazza. Jessica però non è l’unica ad aver ricevuto nuove critiche da Maria.

Maria Monsè attacca anche Sophie Codegoni: “Ha detto cose gravissime”

Maria Monsè, nel corso dell’intervista rilasciata ad Armando Sanchez per Novella2000, è tornata anche ad attaccare Sophie Codegoni, con la quale ci sono stati più scontri nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Vip 6. La Monsè ha dichiarato che Sophie l’avrebbe invitata a lasciare la Casa e anche in malo modo, dicendole di non essere ben accetta: “Mi urlava di andarmene perchè nella Casa mi voleva nessuno…”, ha ammesso. Ma non è tutto: “Mi diceva che le stavo antipatica…Mi ha dato pure della ‘buscettina’…Cosa gravissima…”, è la forte accusa che ancora Maria Monsè lancia alla Codegoni. Come replicheranno le due ragazze quando verranno a conoscenza di queste accuse?

