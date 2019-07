Maria Pia Calzone choc su Instagram/ “Ieri ho rischiato di perdere mia madre”

Maria Pia Calzone a sorpresa rivela sui social di aver rischiato di perdere la madre. L’attrice non ha fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto, ma ha dedicato alla donna un post molto toccante su Instagram. «Tutto cambia. A volte per fortuna», ha esordito. Maria Pia Calzone ha poi scritto che la madre le ha cucinato le fave, che lei ama particolarmente. Quando le ha assaggiate però si è resa conto che erano un po’ bruciacchiate e lei odia il bruciato. «Ma ieri ho rischiato di perderla. Allora va bene cosi. Viva le fave bruciate!». Quello dell’attrice di Gomorra (ma sono tanti i film a cui ha preso parte) è un messaggio importante. Nella vita non c’è nulla di scontato e tutto può cambiare, anche rapidamente. Non sempre in bene, a volte invece per fortuna. E quest’ultimo è il caso di Maria Pia Calzone, che sui social è stata travolta da un’ondata di affetto da parte dei suoi fan. E non poteva essere altrimenti.

MARIA PIA CALZONE CHOC SU INSTAGRAM: PAURA PER LA MADRE

«Evviva le fave sbruciacchiate, grande mamma guerriera!!» e «Straordinaria come sempre» sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto il post di Maria Pia Calzone. In tanti hanno espresso vicinanza all’attrice. «Ti sono vicina, spero che tua madre si riprenda presto, ti voglio tantissimo bene», le hanno scritto i fan. «Profonda che sei», ha scritto chi ha voluto mettere in evidenza la profondità del suo post. Tempo fa l’attrice campana aveva parlato a Elle dell’importanza della sua famiglia. «La famiglia ti aiuta a vedere le situazioni da un altro punto di vista: te le alleggeriscono, te le semplificano e, al contempo, ti aiutano a dare il giusto peso ai problemi». Lei tra l’altro ha saputo conciliare famiglia e carriera: «La famiglia, comunque, è fondamentale. Certo, ci vuole un po’ di organizzazione e di comprensione anche da parte dei familiari, ma si gestisce».





