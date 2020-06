Maria Pia Di Meo/ “Meryl Streep? Ogni volta che la doppio è un piacere” (Le ragazze)

Maria Pia Di Meo protagonista a Le Ragazze, il programma condotto da Gloria Guida su Rai3. Questa settimana al centro del programma che racconta l’evoluzione del nostro Paese prendendo spunto dalla vita di figure femminili la storia di Maria Pia Tempestini, questo il suo vero nome, doppiatrice romana di successo che dà “voce” a grandissimi attrice di talento come Meryl Streep. La sua carriera però è cominciata per caso come ha raccontato la doppiatrice durante un’intervista rilasciata a panorama.it: “la mia carriera è iniziata che non sapevo neanche leggere, è stata proprio un caso. I miei genitori erano tutti i due attori di teatro. Mia madre un giorno mi portò con lei a un turno di doppiaggio, e avevano bisogno di una bambina che non c’era. Allora mi dissero perché non provi tu a dire la battuta? Ero timida, non sono capace, non so leggere ho detto. Allora imparai questa battuta a memoria, mi misero su un trampolino, e fu una cosa stranissima, perché si trattava anche di andare in sinc e in quel momento io, come illuminata, ho capito immediatamente la tecnica. Quindi imparavo le battute a memoria, e le dicevo nel momento giusto. La mia carriera è cominciata così”.

Maria Pia Di Meo, la voce di Meryl Streep

Da quel giorno Maria Pia Di Meo non ha mai smesso di fare la doppiatrice, anche se in realtà ha lavorato anche come attrice di teatro. Il debutto è arrivato in tenera età: a dodici anni, infatti, ha recitato in teatro con Vittorio Gassman e successivamente ha condiviso il palco con Ferzetti, Pagani e Morelli. Una carriera che ha volutamente messo in pausa quando, intorno ai vent’anni, ha deciso di sposarsi: “mi sono sposata con uno psicanalista, padre dei miei due figli, e sono andata a vivere a Milano”. Un momento felicissimo della sua vita, anche se la doppiatrice ha precisato: “non ho smesso completamente, andavo a Roma a fare qualche film importante ogni tanto. Tutti i film di Barbara Streisand, per esempio, gli ho doppiati io, come a tutte le altre attrici importante, non saprei dire quale non ho fatto”. Parlando però delle sue attrici preferite da doppiare, la Di Meo non ha alcun dubbio: “Meryl Streep! Ho avuto l’enorme piacere di conoscere di persona. La trovo straordinaria, perche ogni volta lei è diversa, ogni volta cambia – l’ho detto mille volte – ma è come scrisse Pirandello, uno e centomila”. La sua voce è quella dell’attrice Premio Oscar e parlando proprio dei vari film che ha doppiato ha rivelato: “lei ha fatto personaggi molto difficili, duri. Parto da quelli più lontani, come Francesca de I Ponti di Madison County, meravigliosa storia d’amore oppure ne I Segreti di Osage County, dove interpreta una madre terribile, malata, cocainomane, con un cancro in bocca. Devo dire che ogni volta che la doppio per me è un piacere, perché da lei si impara. E a me piace imparare, credo che lo si debba fare per tutta la vita” .



