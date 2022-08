Maria Rosa, figlia di Christian De Sica/ Follemente innamorata del padre

Chi è Maria Rosa De Sica? La moda e la passione per il canto

Maria Rosa De Sica è la figlia del noto attore italiano Christian De Sica e Silvia Verdone. Nata nel 1987, figlia e nipote d’arte, Maria Rosa, a differenza del fratello Brando, ha deciso di intraprendere una strada totalmente diversa da quella del mondo cinematografico ma rimanendo pur sempre legata ai riflettori. La passione di Maria Rosa riguarda il mondo della moda, la ragazza ha studiato design di moda e ha in seguito creato un suo brand che si chiama “Mariù“.

Christian De Sica/ "Ho conosciuto mio padre Vittorio che era già vecchio"

Oltre alla moda, Maria Rosa coltiva anche la passione per il canto. Era stato il padre ad ispirarla per quanto riguarda la musica e lei ha colto la palla al balzo cantando insieme al lui nel programma di Rai 1 “Una serata fra amici”. Dopo la serata lei aveva dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Avevo voglia di condividere un momento intimo con papà. La passione per il canto me l’ha trasmessa lui quando ero bambina: il pomeriggio rientrava a casa, si metteva in salone e ascoltava la musica ad alto volume. Io lo osservavo mentre cantava e si rilassava così. Ho sempre studiato musica ma non ho mai cantato su un palco, un po’ per timidezza, un po’ perché sono molto riservata”.

Brando e Maria Rosa De Sica, figli Christian De Sica/ Lezioni di canto con papà…

Maria Rosa De Sica, vita sentimentale e il rapporto col padre Christian

Oltre al mondo della moda, Maria Rosa De Sica ha anche avuto altri importanti successi nella vita, quelli sentimentali ad esempio. Nel 2016 si è sposata a Capri con Federico Pellegrini e hanno fondato il suo brand di moda insieme. Oltre a cantare insieme al padre, Maria Rosa è stata in tv solo un altra volta, durante un’intervista a “Oggi è un altro giorno”. La ragazza, molto dolce aveva dichiarato di essere follemente innamorata del padre, al punto che da piccola diceva di volerlo sposare.

Christian invece aveva raccontato di non essere mai stato geloso dei suoi fidanzati anche se quando era più piccola aveva il timore che un giorno potesse presentargli un uomo forte e vigoroso che l’avrebbe “portata via”. Un rapporto bellissimo quello tra i due che sono molto legati, al punto tale che Christian ha quasi sostituito la figura materna parlando di affetto e dolcezza, in quanto Silvia è sempre stata la figura più severa in famiglia ma che comunque creava una sorta di equilibrio. Su Instagram Maria Rosa ha molti follower e condivide spesso momenti della sua quotidianità, i suoi viaggi e post dolcissimi per le ricorrenze, come quello per il compleanno del padre.

Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ Dedica speciale sui social: romanticismo e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA