Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, Gli Istruiti Pechino Express/ Luci e ombre

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, ovvero gli Istruiti di Pechino Express, rappresentano una coppia intrigante, rimasta però un po’ nel limbo nella prima puntata. Ci sono state luci e ombre nei primi chilometri percorsi dalla coppia, con insegnante e allievo costretti a rimboccarsi le maniche e a farsi forza a vicenda. Il pubblico ad ogni modo sembra nutrire fiducia nei confronti del duo: non potrebbe essere diversamente dato che Maria Rosa Petolicchio è stata uno dei volti più amati e “memati” de Il Collegio, il divertente docu-reality di Rai 2 che da anni appassiona giovani e meno giovani. In quest’avventura a Pechino Express sta incuriosendo parecchio assieme allo studente modello Andrea Di Piero, il primo concorrente nella storia del programma ad affrontare il percorso in completo e cravatta.

Come anticipavamo, i primi giorni degli Istruiti sulla via delle Indie non sono stati semplici, ma ciononostante le emozioni non sono mancate. La professoressa, nella fattispecie, non si è fatta demoralizzare dalle circostanze complesse, questo grazie allo spirito ambizioso del giovane Andrea, che con l’esempio l’ha spronata a dare il massimo.

Gli Istruiti, debutto tra luci e ombre a Pechino Express 2023: lei lo rallenta troppo?

Ma a Pechino Express, oltre ad essere ambiziosi, occorre pedalare e macinare chilometri, superando ostacoli imprevedibili. La strada riserva non pochi intoppi e infatti è stata soprattutto Maria Rosa Petolicchio ad accusare il colpo nella prima puntata. Si è appigliata alle sue stesse perle di saggezza per progredire, ma ben presto lo stesso Andrea si rende conto di dover rivedere i piani. E dopo aver dormito per terra la prima notte, la coppia prova a procurarsi una stanza adeguata per il giorno successivo. Una stanza dove ad attenderli ci sono ragni e insetti. La coppia, in seguito, trova un mezzo di trasporto utile per avanzare verso il traguardo, ma anche in questo caso le cose non vanno per il verso giusto. Alla fine Gli Isrtuiti riescono ad arrivare alla meta per quinti. Senza lode e senza infamia…

