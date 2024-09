Il programma di Rete 4, 4 Di Sera, per la nuova stagione condotta da Del Debbio, ha intervistato negli scorsi giorni l’ex marito di Maria Rosaria Boccia, il cui nome non è mai stato menzionato per tutelarne la privacy. Si tratta dell’ex assistente di Sangiuliano, ieri intervistata dai microfoni di In Onda su La7 dopo le dimissioni dell’ex ministro, da qualche settimane a questa parte al centro delle cronache. L’ex compagno dell’influencer, si è detto non stupito da quanto stia accadendo, aggiungendo di non provare alcuna invidia nei confronti dell’ex titolare della cultura del governo di Giorgia Meloni, sostituito ieri da Alessandro Giuli.

Paderno Dugnano, Barbara Fabbroni sul 17enne/ "Il suo disagio interiore è sprofondato in un vuoto emotivo"

Il motivo è semplice, precisamente testuali parole: “Quello che passerà non se lo può neanche immaginare”. Non è chiaro a cosa alluda ma è logico ipotizzare che chi parla e Maria Rosaria Boccia non si siano lasciati proprio così in serenità. A conferma di questi dubbi anche le successive dichiarazioni dell’uomo, che con fare ironico ha proposto al giornalista di lasciargli il numero dell’avvocato che sta curando il suo divorzio “dopo dieci anni”.

Laura Taroni, chi è ex infermiera caso morti in corsia a Saronno/ Condannata per omicidio di madre e marito

MARIA ROSARIA BOCCIA, PARLA L’EX MARITO: “SIGNORA NON DOTTORESSA”

Ci tiene inoltre a definire Maria Rosaria Boccia una “signora” ma “non dottoressa”, ripetendolo una seconda volta. Il matrimonio fra i due è durato un solo anno, ed è curiosa la risposta alla domanda se fosse stato sposato con Maria Rosaria Boccia per dieci anni: “Ma lei è pazzo?”, ha replicato, precisando che “Un anno mi è bastato e mi è avanzato”.

Prima di congedarsi, l’ex marito di Maria Rosaria Boccia ha spiegato di voler restare nell’ombra, che non è interessato ad apparire in questa querelle con Sangiuliano, per poi chiudere con delle parole eloquenti: “Mi interessa solo stare lontano da quella persona”. Insomma, dichiarazioni inequivocabili ma come si suol dire in questi casi, abbiamo ascoltato solo una “campana”, e andrebbe sentita anche l’altra. Chissà se mai Maria Rosaria Boccia farà chiarezza anche su questa vicenda o meno.

Minacce a Papa Francesco: sette arresti in Indonesia/ Sospetti di un possibile attentato al Pontefice