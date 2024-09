Chi è Maria Scicolone: la sorella di Sophia Loren

Maria Scicolone, la sorella minore di Sophia Loren, ha avuto una vita diversa da quella della diva che, sin da giovanissima, ha cercato la propria strada nel mondo dello spettacolo. Tra le due sorelle, però, il rapporto è sempre stato molto stretto come ha più volte raccontato Maria Scicolone che deve il proprio cognome proprio a Sophia.

“Sophia ed io abbiamo lo stesso padre e la stessa madre, ma mio padre non mi ha voluta riconoscere. Questo mi ha condizionato molto nella vita. Mi vergognavo, anche per gli studi, perché non potevo firmare con il suo cognome. In quinta elementare, mia madre non voleva farmi fare neanche l’esame di ammissione perché altrimenti tutta Pozzuoli avrebbe saputo che non ero figlia di mio padre. A 38 anni, però, mi sono laureata in lettere”, ha raccontato la Scicolone nel 2016 ai microfoni di Barbara D’Urso.

Maria Scicolone e il matrimonio con Romano Mussolini

Nella vita di Maria Scicolone è poi arrivato l’amore dopo l’incontro con Romano Mussolini con cui formò una famiglia. Un matrimonio che non partì nel migliore dei modi perché anche il giorno delle nozze, il figlio di Benito Mussolini riuscì ad arrivare in ritardo.

“Il momento più imbarazzante della mia vita. Non sapevo cosa fare“, aveva confessato la Scicolone ai microfoni di Barbara D’Urso alcuni anni fa nel corso di un’intervista rilasciata insieme alla figlia Alessandra, legatissima alla mamma. “Non mi ricordo papà a casa, mi è mancata questa figura. Io quando arrivava la pagella e c’era scritto firma del padre o di chi ne fa le veci, mi vergognavo perché firmava sempre mia madre. Noi donne siamo troppo forti”, aveva detto in quell’occasione la Mussolini.

