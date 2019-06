Maria Sestina Arcuri, arrestato fidanzato/ Andrea Landolfi “incastrato” dal figlio

Maria Sestina Arcuri non è morta per un tragico incidente, ma è stata uccisa. Per questo è stato arrestato il fidanzato Andrea Landolfi. Il tribunale del Riesame di Roma ha accolto la richiesta della procura di Viterbo. Il pm Franco Pacifici da mesi non ha dubbi: è stato Andrea a lanciare sestina nel vuoto, dalle scale al piano di sotto della casa della nonna, a Ronciglione, la notte tra il 3 e 4 febbraio. La relazione dei medici legali insiste sulla caduta della giovane parrucchiera, non un ruzzolone come era stato spiegato dal fidanzato ai carabinieri quando Sestina era in ospedale. La richiesta d’arresto della procura era stata respinta dal gip Francesco Rigato con una ordinanza impugnata davanti ai giudici che, a due settimane dall’udienza, hanno disposto il carcere. Il Riesame ha passato in rassegna i gravi indizi che per il gip erano insufficienti per l’arresto: dalle testimonianze raccolte contro Andrea e la sua indole violenta al racconto del figlio dell’indagato, bambino di 5 anni che quella notte era in casa. E lui, ascoltato in modalità protetta con uno psicologo, avrebbe detto che la ragazza è stata sollevata e lanciata di sotto.

MARIA SESTINA ARCURI, ARRESTATO FIDANZATO ANDREA LANDOLFI

Il figlio di Andrea Landolfi ha “incastrato” il padre: come riportato dal Corriere della Sera, la sua versione è ben diversa da quella dell’uomo e della nonna, secondo cui Maria Sestina Arcuri è caduta per le scale insieme a lui, per poi rialzarsi da sola, dolorante ma cosciente, e sentirsi male durante la notte. Ora quindi il fidanzato della parrucchiera è indagato anche per omissione di soccorso, oltre che per omicidio volontario aggravato. Ha chiamato il 118 solo alle 6 del mattino, ma il trauma cranico gravissimo che ha portato Sestina alla morte è avvenuto all’1.50 circa. L’altra ipotesi di reato è lesioni aggravate nei confronti della nonna, a cui avrebbe rotto tre costole. Lei però nega e difende il nipote. L’ordinanza del Riesame però non è subito esecutiva, quindi Andrea Landolfi non sarà portato in carcere. Ha dieci giorni per ricorrere in Cassazione e lo farà. «Abbiamo poco tempo, ma ci sono almeno un paio di motivi di diritto, quindi di procedura, e non dico quali, su cui possiamo insistere», ha dichiarato il legale del 30enne romano, l’avvocato Luca Cococcia. La famiglia di Sestina non aveva mai creduto alla tesi dell’incidente: «Siamo soddisfatti, per quanto si possa essere soddisfatti dopo una tale tragedia. L’importante, per i familiari, è arrivare presto alla verità», il commento dell’avvocato Vincenzo Luccisano, che assiste i genitori e i fratelli di Sestina.

