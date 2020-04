Maria Sharapova, numero telefono su Instagram 310-564-7…/ “Risponderò a chi scrive”

Maria Sharapova pubblica il suo numero di telefono su Instagram per mettersi in contatto con i suoi fan e tifosi. Un’idea singolare quella dell’ormai ex tennista russa per restare vicina a coloro che l’hanno sempre sostenuta. Se siete fan di Maria Sharapova, allora segnatevi la sua utenza (310-564-7981) per raggiungerla telefonicamente o via sms. «Mandatemi i vostri messaggi e risponderò a tutti», ha scritto Masha, come la chiamano tutti. La 32enne, nativa di Njagan in Siberia, si sente sola, quindi ha pensato di pubblicare sui social il suo numero di telefono per rispondere alle domande dei fan o semplicemente salutarli. «Sono ben accette anche fantastiche ricette», ha precisato l’ex tennista, quindi potreste illustrarle qualche gustosa pietanza italiana. Del resto, cosa avete da fare di meglio in questa quarantena per l’emergenza coronavirus? Se sognavate di parlare con Maria Sharapova, ora sapete come fare per contattarla.

MARIA SHARAPOVA PUBBLICA NUMERO DI TELEFONO: 310-564-7981

Se è una delle sportive più amate del pianeta un motivo c’è. Maria Sharapova sa sorprendere i suoi fan, stavola per star loro vicini a causa dell’emergenza coronavirus ha deciso di pubblicare il suo numero di telefono invitando tutti coloro che sono in isolamento a farle compagnia. «La scorsa settimana ho fatto una serie di domande e risposte con 150 di voi e mi sono divertita molto», ha dichiarato nel video, facendo riferimento ad una conference call suggerito da uno sponsor. Questo le ha fatto capire «quanto sia importante non perdere il contatto umano in questi giorni. Dobbiamo essere vicini in questo momento complicato ma dobbiamo mantenere le distanze». Così le è venuta in mente l’idea di comunicare il suo numero di cellulare. «Ditemi come state, fatemi delle domande o semplicemente salutatemi. E qualsiasi bella ricetta è la benvenuta». Non pensate che sia quello privato: pare abbia attivato per l’occasione un numero degli Stati Uniti.





