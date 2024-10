Maria: chi è l’amica di Valerio al centro della segnalazione a Uomini e Donne

Maria è l’amica di Valerio che è stata pizzicata da Alessia, dama del trono over di Uomini e Donne, in un centro commerciale di Olbia dove hanno acquistato il completo intimo che il cavaliere ha regalato alla dama di Torino. “E’ un’amica” spiega Valerio in studio. “E’ straniera?”, chiede Gemma sapendo che Valerio era stato ad una festa brasiliana. Il cavaliere svela che si chiama Maria e fa intendere che non sia italiana senza, però, aggiungere ulteriori dettagli. “Ho tante amiche che non sono italiane“, specifica Valerio. Gemma appare molto gelosa e nervosa e chiede di poter avere un contatto telefonico con Maria Soledad. I due, così, escono dallo studio per chiamare l’amica di Valerio ma quando rientrano Gemma spiega di non essere giunta ad una conclusione.

Uomini e Donne 2024, Alessio Pecorelli: "Maria De Filippi mi ha detto di..."/ "Donna ideale? Ecco chi è"

Gemma spiega di aver parlato con una donna ma non sa se, effettivamente, sia la donna della segnalazione e così chiede che sia Gianni Sperti a contattarla ma Valerio rifiuta categoricamente anche se Mario gli consiglia di risolvere la pratica consegnando il telefonino.

Valerio difende l’amica Valerio: Gianni Sperti e Armando Incarnato lo attaccano

Valerio spiega di avere un lungo rapporto con Maria e di non avere alcuna intenzione di dare il telefono a Gianni Sperti per parlare con lei. Tuttavia, propone a Gemma di uscire nuovamente dallo studio per parlare con l’amica ma gemma rifiuta convinta che Valerio riuscirà a farle credere ciò che vuole. Gemma, inoltre, pone come condizione per andare avanti la telefonata di Gianni a Maria ma Valerio sbotta: “Tiro fuori quello che sto vedendo! Tu non hai rispetto per le persone! Sei falsa! Prendi in giro le persone! A me qualcosa qui non mi torna, sono sicuro che da quando sei qui tu prendi in giro le persone“ – e la Galgani ribatte così – “Ti tiro una scarpa eh!“.

Maria Teresa Paniccia: chi è la dama di Uomini e Donne/ La lettera per Alessandro

Gemma insiste chiedendo a Valerio la telefonata per risolvere tutto ma lui continua a rifiutare esasperando Gemma che, stanca della situazione, gli dà uno schiaffo. Nervosa, Gemma non trattiene neanche le lacrime non arrivando, però, a capire chi sia effettivamente Maria Soledad.